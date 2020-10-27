Украинский юморист "Вар'яти-шоу" Владимир Жогло впервые прокомментировал рождение сына. По словам актера, мальчика назвали Остапом.

Об этом он рассказал Новому каналу. Владимир Жогло добавил, что новорожденный сын и его жена Ирина чувствуют себя хорошо. А 25 октября актер покрестил малыша в одном из соборов Львова.

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Рассекретил Владимир Жогло и имя крестного отца сына. Им стал стендап-комик и новый участник "Вар'яти-шоу" Максим Кравец.

У нас две пары крестных родителей. Только Максим из коллектива, но остальные в жизни тоже немного "варьяты",

– пошутил Владимир Жогло.



Владимир и Ирина Жогло окрестили сына / Фото Новый канал

Сейчас первенцу актера уже исполнилось 2 недели. Владимир Жогло признался, что до сих пор для него статус отца является новым, а чувства невозможно передать словами. На родах актер не присутствовал, хотя и хотел поддержать жену Ирину и быть с ней рядом в такую минуту.

"Я наполнен каким-то Божественным светом. Жена и малыш чувствуют себя хорошо. Кстати, судя по тому, какой у Остапа аппетит, он весь в меня", – добавил актер.



Крестины сына Владимира Жогло / Фото Новый канал

Что известно о сыне Владимира Жогло

О беременности Ирины Жогло стало известно сразу после свадьбы пары. К алтарю девушка пошла с округлым животом, который подчеркнула белым платьем свободного кроя. Именно тогда в СМИ заметили, что Владимир Жогло готовится впервые стать отцом.

Сын юмориста родился во львовском Родильном клиническом доме №1. По словам Владимира Жогло, его первенец имел вес 4,550 кг и рост 58 сантиметров. Прокомментировала рождение сына и новоиспеченная мамочка.

"Я впервые поняла, что такое по-настоящему быть счастливой, имею двух богатырей. Слава Богу, что так любит меня, и подарил мне сокровище, без которого я теперь не могу ни секунды. Спасибо тебе, Владимир, за любовь, поддержку и сына. Вы в моей жизни самые дорогие", – трогательно написала Ирина после рождения сына.