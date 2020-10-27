Український гуморист "Вар'яти-шоу" Володимир Жогло вперше прокоментував народження сина. За словами актора, хлопчика назвали Остапом.

Про це він розповів Новому каналу. Володимир Жогло додав, що новонароджений син та його дружина Ірина почуваються добре. А 25 жовтня актор похрестив малюка в одному з соборів Львова.

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Розсекретив Володимир Жогло і ім'я хрещеного батька сина. Ним став стендап-комік та новий учасник "Вар'яти-шоу" Максим Кравець.

У нас дві пари хрещених батьків. Лише Максим з колективу, але решта в житті теж трохи "вар’яти", – пожартував Володимир Жогло.



Володимир та Ірина Жогло похрестили сина / Фото Новий канал

Наразі первістку актора вже виповнилось 2 тижні. Володимир Жогло зізнався, що досі для нього статус батька є новим, а почуття неможливо передати словами. На пологах актор не був присутнім, хоча й хотів підтримати дружину Ірину та бути з нею поряд в таку мить.

"Я наповнений якимось Божественним світлом. Дружина і малюк почуваються добре. До речі, судячи з того, який в Остапа апетит, він весь у мене", – додав актор.



Хрестини сина Володимира Жогло / Фото Новий канал

Що відомо про сина Володимира Жогло

Про вагітність Ірини Жогло стало відомо одразу після весілля пари. До вівтаря дівчина пішла з округлим животом, який підкреслила білою сукнею вільного крою. Саме тоді у ЗМІ помітили, що Володимир Жогло готується вперше стати батьком.

Син гумориста народився у львівському Пологовому клінічному будинку №1. За словами Володимира Жогло, його первісток мав вагу 4,550 кілограма та зріст 58 сантиметрів. Прокоментувала народження сина і новоспечена матуся.

"Я вперше зрозуміла, що таке по-справжньому бути щасливою, маю двох богатирів. Дякую Богу, що так любить мене, і подарував мені скарбика, без якого я тепер не можу ні секунди. Дякую тобі, Володимире, за любов, підтримку і сина. Ви в моєму житті найдорожчі", – зворушливо написала Ірина після народження сина.