Гуморист "Вар'яти-шоу" Володимир Жогло 6 жовтня став батьком. Його дружина Ірина народила сина. Учора, 25 жовтня, батьки похрестили первістка.

Кадри із важливої події – хрещення сина, з’явилися на інстаграм-сторінці Ірини Жогло. Жінка поділилася з прихильниками святковим тортом. Відомо, що хлопчика батьки охрестили Остапом. Хрещення відбулося у Львові.

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Також дружина актора гумористичного-шоу "Вар’яти-шоу" Володимира Жогла опублікувала світлину зі своїм чоловіком. Щасливі батьки усміхнено позували на камеру, тримаючи в руках святковий торт.



Володимир та Ірина Жогли похрестили сина



Святковий торт для сина Остапчика

Ймовірно, на хрещення сина були запрошені найближчі родичі, адже на кадрі біля церкви всього лише 6 гостей. Дружина Ірина на хрещення сина обрала червону сукню та біле пальто, а Володимир Жогло постав у білій футболці та синьому костюмі.



Хрещення сина Остапа відбулося у Львові

Відомо, що новоспечена матуся народила сина у львівському Пологовому клінічному будинку №1.

"Я вперше зрозуміла, що таке по-справжньому бути щасливою, маю два богатиря. Дякую Богу, що так любить мене, і подарував мені скарбика, без якого я тепер не можу ні секунди. Дякую тобі, Володимире, за любов, підтримку і сина. Ви в моєму житті найдорожчі. Я дуже сильно люблю тебе", – написала Ірина після народження сина.