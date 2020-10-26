Юморист "Вар'яти-шоу" Владимир Жогло 6 октября стал отцом. Его жена Ирина родила сына. Вчера, 25 октября, родители окрестили первенца.

Кадры с важного события – крещения сына, появились на инстаграм-странице Ирины Жогло. Женщина поделилась с поклонниками праздничным тортом. Известно, что мальчика родители окрестили Остапом. Крещение состоялось во Львове.

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Также жена актера юмористического шоу "Вар'яти-шоу" Владимира Жогла опубликовала фотографию со своим мужем. Счастливые родители с улыбками позировали на камеру, держа в руках праздничный торт.



Владимир и Ирина Жогло окрестили сына

Праздничный торт для сына Остапчика

Вероятно, на крещение сына были приглашены ближайшие родственники, ведь на кадре возле церкви всего лишь 6 гостей. Жена Ирина на крещение сына выбрала красное платье и белое пальто, а Владимир Жогло предстал в белой футболке и синем костюме.



Крещение сына Остапа состоялось во Львове

Известно, что новоиспеченная мамочка родила сына во Львовском клиническом родильном доме №1.

"Я впервые поняла, что такое по-настоящему быть счастливой, у меня два богатыря. Слава Богу, что так любит меня, и подарил мне сокровище, без которого я теперь не могу ни секунды. Спасибо тебе, Владимир, за любовь, поддержку и сына. Вы в моей жизни самые дорогие. Я очень сильно люблю тебя", – написала Ирина после рождения сына.