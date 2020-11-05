После разрыва отношений с молодой моделью Николь Потуральски голливудского актера Брэда Питта заметили в доме Анджелины Джоли. Ходят слухи, что он посетил бывшую жену не только ради детей.

Об этом сообщает британский таблоид The ​​Sun. Издание отмечает, что голливудскому актеру Брэду Питту хочется мира. Поэтому он пришел к бывшей жене, Анджелине Джоли. Звездный отец желает прекратить судебную волокиту.

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К сожалению, истинная причина визита Брэда Питта к Анджелине Джоли, неизвестна. Однако, издание ссылается на инсайдеров, которые отмечают, что актер посетил здание бывшей жены не только ради общения с детьми. Бреда заметили у черного входа в здание. Отмечают, что актер пробыл там ориентировочно полтора часа.

По словам издания, знаменитость больше всего хочет помириться с экс-женой. Мол, ему надоела судебная волокита по опеке над 6 детьми, которая, к слову, длится около 4 лет.

Это безобразие длилось слишком долго, и его большое желание, чтобы они решили как можно больше за пределами зала суда. Что бы ни решил судья, они будут воспитывать детей до конца своих дней,

– написало источник.

Стоит отметить, что после развода Брэда Питта и Анджелины Джоли в 2016 году, между ними продолжается судебный процесс. Бывшая пара не может найти общего языка в деле воспитания над детьми. Брэд Питт хочет посещать больше времени с 6 потомками, но из-за иска Джоли, он может делать это только под наблюдением психолога. Поэтому сейчас дети все время проводят с звездной мамочкой. Поэтому у экс-супругов постоянно возникают конфликты.



Звездные супруги с детьми в начале отношений / Pinterest