После разрыва с моделью: Брэда Питта заметили в доме Анджелины Джоли
После разрыва отношений с молодой моделью Николь Потуральски голливудского актера Брэда Питта заметили в доме Анджелины Джоли. Ходят слухи, что он посетил бывшую жену не только ради детей.
Об этом сообщает британский таблоид The Sun. Издание отмечает, что голливудскому актеру Брэду Питту хочется мира. Поэтому он пришел к бывшей жене, Анджелине Джоли. Звездный отец желает прекратить судебную волокиту.
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К сожалению, истинная причина визита Брэда Питта к Анджелине Джоли, неизвестна. Однако, издание ссылается на инсайдеров, которые отмечают, что актер посетил здание бывшей жены не только ради общения с детьми. Бреда заметили у черного входа в здание. Отмечают, что актер пробыл там ориентировочно полтора часа.
По словам издания, знаменитость больше всего хочет помириться с экс-женой. Мол, ему надоела судебная волокита по опеке над 6 детьми, которая, к слову, длится около 4 лет.
Это безобразие длилось слишком долго, и его большое желание, чтобы они решили как можно больше за пределами зала суда. Что бы ни решил судья, они будут воспитывать детей до конца своих дней,
– написало источник.
Стоит отметить, что после развода Брэда Питта и Анджелины Джоли в 2016 году, между ними продолжается судебный процесс. Бывшая пара не может найти общего языка в деле воспитания над детьми. Брэд Питт хочет посещать больше времени с 6 потомками, но из-за иска Джоли, он может делать это только под наблюдением психолога. Поэтому сейчас дети все время проводят с звездной мамочкой. Поэтому у экс-супругов постоянно возникают конфликты.
Звездные супруги с детьми в начале отношений / Pinterest
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