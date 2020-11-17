Американская поп-исполнительница Бритни Спирс на фоне новостей об опекунстве отправилась на отдых. Вместе с парнем Сэмом Асгари певица на частном самолете отправилась на Гавайи.

Популярная американская поп-исполнительница Бритни Спирс опубликовала новые фотографии на официальной странице в инстаграме. Так артистка сообщила о том, что отправилась на Гавайи вместе со своим бойфрендом Сэмом Асгари.

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Знаменитость опубликовала снимки, на которых позирует в частном самолете. Бритни для полета выбрала белую футболку и серебристые мини-шорты. Одежду она соединила с оранжевыми босоножками на высоких каблуках. Спирс завязала волосы в высокий конский хвост и появилась без макияжа, но в солнцезащитных очках.

На других фотографиях звезда позирует рядом со своим бойфрендом Сэмом Асгари – он модель и фитнес-тренер. Вместе пара отправилась на частном самолете на Гавайи, остров Мауи.

Это было похоже на маленькое путешествие в рай, чтобы заранее отпраздновать мой день рождения,

– написала Бритни Спирс под фото.

Стоит отметить, что путешествие удивило поклонников артистки. Ведь недавно произошло новое заседание по делу опекунства над Бритни Спирс. Несмотря на ее иск в отношении отстранения отца от его обязанностей, она проиграла дело, а потому Джеймс Спирс останется ее опекуном. Ранее визажистка певицы сообщала, что Бритни не может выходить замуж и рожать без разрешения отца.