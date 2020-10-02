30-річну китайську блогерку Ламу облив бензином і підпалив колишній чоловік. Він увірвався до її будинку під час прямої трансляції в додатку Douyin. Глядачі не бачили трагедії, адже екран швидко згас, а вони чули лише жіночі крики. Від опіків дівчина померла 30 вересня за два тижні після інциденту.

Про смерть блогерки Лами інформує видання Beijing Youth Daily. 14 вересня на жінку з китайської провінції Сичуань напав колишній чоловік і батько двох спільних дітей Тан.

Схоже, він увірвався в будинок з ножем і бензином, яким облив ексдружину та спалив заживо. У цей момент блогерка вела прямий ефір в додатку Douyin, китайській версії TikTok, у якому була дуже популярною.

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Через пожежу екран її гаджета потемнів, а до глядачів доносились лише крики зірки. Лама отримала 90% опіків шкіри і померла 30 вересня в реанімації. Чоловіка затримали за підозрою у навмисному вбивстві. Розслідування триває.

Додамо, що користувачі Douyin лише за 24 години зібрали майже 150 тисяч доларів для фінансової допомоги рідним Лами. Ця трагедія спровокувала дискусію в соцмережах про насильство над жінками в Китаї та підняла питання про недостатню захищеність жінок від чоловіків-тиранів.



Блогерка Лама / Фото Tribun news wiki

Що відомо про стосунки блогерки з колишнім чоловіком

Як повідомляють ЗМІ, подружжя розлучилось цього року після 10 років шлюбу й розділило опіку над двома синами. Однак Тан, який раніше був причетний до домашнього насильства, погрожував вбити дитину, якщо блогерка не зійдеться з ним. Лама повернулась до чоловіка, однак швидко втекла і переховувалась.

Колишній шукав її в родичів та навіть побив сестру блогерки за те, що вона відмовилась назвати місце перебування Лами. Сім'я жінки про цей інцидент повідомили в поліцію, однак правоохоронці, за їхніми словами, не вжили жодних заходів.