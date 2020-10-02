30-летнюю китайскую блогершу Ламу облил бензином и поджег бывший муж. Он ворвался в ее дом во время прямой трансляции в приложении Douyin. Зрители не видели трагедии, ведь экран быстро погас, а они слышали только крики. От ожогов девушка скончалась 30 сентября, две недели после инцидента.

О смерти блогерши Ламы информирует издание Beijing Youth Daily. 14 сентября на женщину из китайской провинции Сычуань напал бывший муж и отец двух общих детей Тан. Похоже, он ворвался в дом с ножом и бензином, которым облил бывшую жену и сжег заживо. В этот момент блогерша вела прямой эфир в приложении Douyin, китайской версии TikTok, в котором была очень популярной.

Читайте также Британский актер Арчи Линдхерст умер в 19 лет: известна причина

Из-за пожара экран ее гаджета потемнел, а к зрителям доносились только крики звезды. Лама получила 90% ожогов кожи и скончалась 30 сентября в реанимации. Мужчину задержали по подозрению в умышленном убийстве. Расследование продолжается.

Добавим, что пользователи Douyin всего за 24 часа собрали почти 150 тысяч долларов для финансовой помощи родным Ламы. Эта трагедия спровоцировала дискуссию в соцсетях о насилии над женщинами в Китае и подняла вопрос о недостаточной защищенности женщин от мужчин-тиранов.



Блогерша Лама / Фото Tribun news wiki

Что известно об отношениях блогерши с бывшим мужем

Как сообщают СМИ, супруги развелись в этом году после 10 лет брака и разделили опеку над двумя сыновьями. Однако Тан, который ранее был причастен к домашнему насилию, угрожал убить ребенка, если блогерша не сойдется с ним. Лама вернулась к мужу, однако быстро убежала и скрывалась.

Бывший искал ее у родственников и даже побил сестру блогерши за то, что она отказалась назвать место пребывания Ламы. Семья женщины об этом инциденте сообщили в полицию, однако правоохранители, по их словам, не приняли никаких мер.