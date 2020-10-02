Актер Арчи Линдхерст, которого называли восходящей звездой Великобритании, умер в возрасте 19 лет. Причиной стала болезнь парня.

Как сообщает журнал People, смерть Арчи Линдхерста наступила 22 сентября 2020 года. Однако только теперь представители телекомпании CBBC, с которой сотрудничал актера, рассказали о потере. Согласно официальному заявлению, 19-летний парень умер от болезни. Более крупных деталей пока решили не раскрывать.

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"Нам очень жаль сообщать вам, что Арчи Линдхерст, который так блестяще сыграл Олли в So Awkward на CBBC, умер после непродолжительной болезни. Арчи будет очень не хватать всем, кто работал с ним, и его поклонникам, которые смеялись вместе с Олли в шоу", – написали в официальном заявлении.

Родители Арчи – известный комедийный актер Николас Линдхерст и его жена Люси Смит – пока воздерживаются от комментариев. Журналистам BBC они подчеркнули, что "убиты горем" и попросили уважать их приватность в это время. Арчи был единственным потомком супругов.

Что известно об Арчи Линдхерсте

Свою актерскую карьеру Арчи Линдхерст начал всего в 10 лет. Его родители отдали мальчика учиться в театральную школу в Лондоне. Еще тогда о талантливом Арчи заговорила вся Великобритания, а в СМИ отмечали, что парень унаследовал талант от отца.



Арчи и Николас Линдхерст / Фото Twitter / @BeingBoycie

Пока 19-летний актер только начинал свою карьеру. Крупнейшей его ролью было участие в ситкоме So Awkward. Кроме этого, Арчи Линдхерст озвучивал героев в видеоигре Final Fantasy XIV: Heavensward и сыграл в сериале "плохое образование". Коллега актера Джек Уайтхолл уже прокомментировал потерю.

"Я не сомневаюсь, что у него была бы долгая и блестящая карьера, и он продолжал бы делать лучше жизнь всех, с кем сталкивался. Мир потерял особенного человека. Он никогда не будет забыт. Я чувствую себя совершенно опустошенным, но в то же время очень счастливым, что был знаком с ним", – написал голливудский актер.