Актор Арчі Ліндхерст, якого називали висхідною зіркою Великої Британії, помер у віці 19 років. Причиною стала хвороба хлопця.

Як повідомляє журнал People, смерть Арчі Ліндхерста наступила 22 вересня 2020 року. Однак тільки тепер представники телекомпанії CBBC, з якою співпрацював актора, розповіли про втрату. Згідно з офіційною заявою, 19-річний хлопець помер від хвороби. Більших деталей наразі вирішили не розкривати.

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"Нам дуже шкода, що повинні повідомити вам, що Арчі Ліндхерст, який так блискуче зіграв Оллі в So Awkward на CBBC, помер після нетривалої хвороби. Арчі буде дуже не вистачати всім, хто працював з ним, і його прихильникам, які сміялися разом з Оллі в шоу", – написали в офіційній заяві.

Батьки Арчі – відомий комедійний актор Ніколас Ліндхерст і його дружина Люсі Сміт – наразі утримуються від коментарів. Журналістам BBC вони наголосили, що "вбиті горем" та попросили поважати їхню приватність у цей час. Арчі був єдиним нащадком подружжя.

Що відомо про Арчі Ліндхерста

Свою акторську кар'єру Арчі Ліндхерст розпочинав усього в 10 років. Його батьки віддали хлопчика навчатись у театральній школі в Лондоні. Ще тоді про талановитого Арчі заговорила вся Велика Британія, а у ЗМІ наголошували, що хлопець успадкував талант від батька.



Арчі та Ніколас Ліндхерст / Фото Twitter / @BeingBoycie

Поки 19-річний актор тільки починав свою кар'єру. Найбільшого його роллю була участь у ситкомі So Awkward. Окрім цього, Арчі Ліндхерст озвучував героїв у відеогрі Final Fantasy XIV: Heavensward та зіграв у серіалі "Погана освіта". Колега актора Джек Вайтхолл вже прокоментував втрату.

"Я не сумніваюся, що у нього була б довга і блискуча кар'єра, і він продовжував би робити кращим життя всіх, з ким стикався. Світ втратив особливу людину. Він ніколи не буде забутий. Я почуваюсь абсолютно спустошеним, але в той же час дуже щасливим, що був знайомий з ним", – написав голлівудський актор.