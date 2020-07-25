Друг голлівудського актора Бреда Пітта британський художник Сол Флетчер вчинив самогубство. Він наклав на себе руки після того, як вбив дружину у власному домі. Про трагедію повідомила донька, якій батько зателефонував після злочину.

Про смерть 52-річного художника Сола Флетчера інформує німецьке видання Blick. 22 липня приблизно опівночі його донька повідомила в поліцію про вбивство матері. За її словами, батько після злочину самостійно зателефонував їй та зізнався у скоєному. Правоохоронці прибули до квартири митця в Берліні та знайшли тіло мертвої жінки. Самого Сола Флетчера в помешканні не було.

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Припускають, що Сол Флетчер наніс дружині, з якою багато років прожив у цивільному шлюбі, ножові удари, а померла вона від великої втрати крові. Після вбивства художник на авто марки Porsche втік з місця злочина.

Його знайшли мертвим заміському маєтку вранці 23 липня. Жодних слідів насильства на тілі Сола Флетчера не було, тому ймовірна причина смерті – самогубство. Наразі слідство триває.

Варто зазначити, що британський художник і фотограф Сол Флетчер був близьким другом голлівудського актора Бреда Пітта. Разом вони часто відвідували виставки, фестивалі та світські заходи. Минулого року друзів помітили під час прогулянки на Венеційській бієнале.