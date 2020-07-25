Друг голливудского актера Брэда Питта британский художник Сол Флетчер совершил самоубийство. Он покончил с собой после того, как убил жену в собственном доме. О трагедии сообщила дочь, которой отец позвонил после преступления.

О смерти 52-летнего художника Сола Флетчера информирует немецкое издание Blick. 22 июля около полуночи его дочь сообщила в полицию об убийстве матери. По ее словам, отец после преступления самостоятельно позвонил ей и признался в содеянном. Правоохранители прибыли в квартиру художника в Берлине и нашли тело мертвой женщины. Самого Сола Флетчера в доме не было.

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Предполагают, что Сол Флетчер нанес жене, с которой много лет прожил в гражданском браке, ножевые удары, а умерла она от большой потери крови. После убийства художник на авто марки Porsche скрылся с места преступления.

Его нашли мертвым загородном имении утром 23 июля. Никаких следов насилия на теле Сола Флетчера не было, поэтому вероятная причина смерти – самоубийство. Следствие продолжается.

Стоит отметить, что британский художник и фотограф Сол Флетчер был близким другом голливудского актера Брэда Питта. Вместе они часто посещали выставки, фестивали и светские мероприятия. В прошлом году друзей заметили во время прогулки на Венецианской биеннале.