25-річна американська супермодель Джіджі Хадід, яка зовсім скоро стане мамою, ще до вагітності знялася у рекламній кампанії бренду Calvin Klein.

Останні кадри відомої моделі у її інстаграм-профілі переповнені кадрами з фотосесії, на якій вона знялася на останніх місяцях вагітності. Втім поки Джіджі Хадід чекає на появу первістка, не перестає тішити прихильників новими світлинами.

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На своїй особистій сторінці манекенниця опублікувала еротичні фото зі студійної зйомки. Модель зі світовим ім'ям рекламувала білизну бренду Calvin Klein оголивши свої груди.

На фотосесії Джіджі Хадід позувала у білосніжній сорочці на ліжку, ледь прикривши нею оголені груди. Для рекламної кампанії модель зробила легкий макіяж, губи нафарбувала коричневою помадою. Своє довге волосся Джіджі вклала рівно на одну сторону.



Джіджі Хадід знялася для рекламної кампанії Calvin Klein / Instagram / @gigihadid

На іншому фото перед об’єктивом фотографа вона постала лише у джинсах без верхнього одягу. Оголені груди вона прикрила ногою.



Хадід еротично позує на фотокамеру / Instagram / @gigihadid

Також для американського бренду Джіджі Хадід зробила провокаційний знімок, який привернув чималу увагу в мережі. Модель позувала у світшоті та шортах, еротично оголивши свій живіт.