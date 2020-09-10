25-летняя американская супермодель Джиджи Хадид, которая совсем скоро станет мамой, еще до беременности снялась в рекламной кампании бренда Calvin Klein.

Последние кадры известной модели в ее инстаграм-профиле переполнены снимками из фотосессии, в которой она приняла участие на последних месяцах беременности. Впрочем, Джиджи Хадид ожидая появления первенца, не перестает радовать поклонников новыми фотографиями.

Читайте также Беременная Джиджи Хадид полностью обнажилась перед родами: горячие фото в прозрачном платье

На своей личной странице манекенщица опубликовала эротические фото со студийной съемки. Модель с мировым именем рекламировала белье бренда Calvin Klein обнажив свою грудь.

На фотосессии Джиджи Хадид позировала в белоснежной рубашке на кровати, едва прикрыв обнаженную грудь. Для рекламной кампании модель сделала легкий макияж, губы накрасила коричневой помадой. Свои длинные волосы Джиджи уложила ровно на одну сторону.



Джиджи Хадид снялась для рекламной кампании Calvin Klein / Instagram / @gigihadid

На другом фото перед объективом фотографа она появилась только в джинсах без верхней одежды. Обнаженную грудь она прикрыла ногой.



Хадид эротично позирует на камеру / Instagram / @gigihadid

Также для американского бренда Джиджи Хадид сделала провокационный снимок, который привлек большое внимание в сети. Модель позировала в свитшоте и шортах, эротично обнажив свой живот.