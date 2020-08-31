25-летняя американская супермодель Джиджи Хадид находится на 8 месяце беременности и в считанные недели впервые станет мамой. Перед родами она снялась в откровенной фотосессии, показав на камеру не только большой живот, но и обнаженное тело.

На личной странице в инстаграме Джиджи Хадид опубликовала пикантные фото из студийной съемки на последних сроках беременности. Модель с мировым именем впервые позировала перед профессиональной камерой с округлым животом. В статусе будущей мамы она выглядит очень женственной и изысканной.

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Для фотосессии Джиджи Хадид выбрала полностью прозрачное платье из легкой ткани оливкового цвета. Наряд больше напоминал накидку со шлейфом, которая держалась на шее модели. Перед объективом фотографа она появилась без белья, а обнаженную грудь в кадре едва прикрывали плотные вставки ткани.

Руками звезда обхватила живот, акцентируя на беременности. Она позировала с легким макияжем с помадой персикового цвета и укладкой.



Джиджи Хадид в прозрачном платье перед родами / Фото Instagram / @gigihadid

Джиджи Хадид в прозрачном платье перед родами / Фото Instagram / @gigihadid

Для съемки Джиджи Хадид примерила еще один менее откровенный образ. Она появилась в широких джинсах, расстегнутых на талии, и белом топе. Дерзости ее виду добавили многочисленные массивные цепочки на шее и серьги-кольца. Волосы модель уложила ровно, оставив пряди впереди. Макияж звезды насыщенным с акцентом на темных глазах.



Джиджи Хадид на восьмом месяце беременности / Фото Instagram / @gigihadid