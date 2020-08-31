25-річна американська супермодель Джіджі Хадід перебуває на 8 місяці вагітності й за лічені тижні вперше стане мамою. Перед пологами вона знялась у відвертій фотосесії, показавши на камеру не лише великий живіт, а й оголене тіло.

На особистій сторінці в інстаграмі Джіджі Хадід опублікувала пікантні фото зі студійної зйомки на останніх термінах вагітності. Модель зі світовим ім'ям вперше позувала перед професійною камерою з округлим животом. У статусі майбутньої мами вона виглядає надзвичайно жіночною та вишуканою.

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Для фотосесії Джіджі Хадід обрала повністю прозору сукню з легкої тканини оливкового кольору. Вбрання більше нагадувало накидку зі шлейфом, яка трималась на шиї моделі. Перед об'єктивом фотографа вона постала без білизни, а оголені груди у кадрі ледь прикривали щільніші вставки тканини.

Руками зірка обхопила живіт, акцентуючи на вагітності. Вона позувала з легким макіяжем з помадою персикового кольору та укладкою.



Джіджі Хадід у прозорій сукні перед пологами / Фото Instagram / @gigihadid



Джіджі Хадід у прозорій сукні перед пологами / Фото Instagram / @gigihadid

Для зйомки Джіджі Хадід приміряла ще однин менш відвертий образ. Вона постала у широких джинсах, розстібнутих на талії, та білому топі. Зухвалості її вигляду додали численні масивні ланцюжки на шиї та сережки-кільця. Волосся модель вклала рівно, залишивши пасма попереду. Макіяж зірки був насиченішим з акцентом на темних очах.



Джіджі Хадід на восьмому місяці вагітності / Фото Instagram / @gigihadid



Джіджі Хадід на восьмому місяці вагітності / Фото Instagram / @gigihadid