Українська прима-балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар розбурхала мережу новою публікацією. Зірка поділилася надзвичайно романтичним відео, де її чоловік Олександр Стоянов кружляє разом із нею на руках у морі.

Катерина та Олександр зображені на відео, яке танцівниця поширила на особистій інстаграм-сторінці, неймовірно щасливими. Ймовірно, ролик був знятий під час їхньої подорожі в Таїланд, яка відбулася незадовго до початку карантину. Цей допис викликав захоплення в армії прихильників зіркової пари.

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Катерина постала перед камерою у темному бікіні з мереживом, яке гарно підкреслило її пікантні форми. Волосся прима-балерина зібрала у хвіст, а на обличчі зробила легкий макіяж, підкресливши натуральну вроду.

Особливої атмосфери ролику додає красиве, чисте море та зелений ліс, на тлі якого позували закохані. Романтична музика, усмішки на обличчях Катерини та Олександра, щирі почуття – все це створило казковий настрій та зачарувало шанувальників, які невпинно залишають коментарі під публікацією, де висловлюють своє захоплення та емоції.

У дописі Кухар дала декілька порад для чудових вихідних з коханою людиною. Вона порадила підписникам залишити роботу, відпустити дітей до бабусі і насолодитися тим, що ви можете собі дозволити: провести вихідні так, як хочеться саме вам. Купіть пляшку найсмачнішого вина, увімкніть улюблений плейлист, нейскінченно цілуйтеся, запросіть друзів на вечерю.

"Нехай останній місяць нашого з вами літа буде яскравим і запам'ятається надовго", – написала у публікації Катерина.