Украинская прима-балерина, судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар взбудоражила сеть новой публикацией. Звезда поделилась чрезвычайно романтичным видео, где ее муж Александр Стоянов кружит вместе с ней на руках в море.

Екатерина и Александр изображены на видео, которое танцовщица распространила на личной инстаграм-странице, невероятно счастливыми. Предположительно, ролик был снят во время их путешествия в Таиланд, которое состоялось незадолго до начала карантина. Это сообщение вызвало восторг у армии поклонников звездной пары.

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Екатерина предстала перед камерой в темном бикини с кружевом, которое красиво подчеркнуло ее пикантные формы. Волосы прима-балерина собрала в хвост, а на лице сделала легкий макияж, подчеркнув натуральную красоту.

Особой атмосферы ролику придает красивое, чистое море и зеленый лес, на фоне которого позировали влюбленные. Романтическая музыка, улыбки на лицах Екатерины и Александра, искренние чувства – все это создало сказочное настроение и очаровало поклонников, которые постоянно оставляют комментарии под публикацией, где выражают свое восхищение и эмоции.

В заметке Кухар дала несколько советов для замечательных выходных с любимым человеком. Она посоветовала оставить работу, отпустить детей к бабушке и насладиться тем, что вы можете себе позволить: провести выходные так, как хочется именно вам. Купите бутылку вкусного вина, включите любимый плейлист, целуйтесь, пригласите друзей на ужин.

"Пусть последний месяц нашего с вами лета будет ярким и запомнится надолго", – написала в публикации Екатерина.