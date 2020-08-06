Украинская прима-балерина, судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар позировала вместе с мужем Александром Стояновым в одном из киевских заведений. Супруги показали искренние чувства и поделились редкими совместными фото.

Премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов позировал рядом с женой, которая в очередной раз очаровала поклонников изысканным образом. На кадрах, которые знаменитость обнародовала на личной инстаграм-странице, она изображена в элегантном белом платье.

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На романтических снимках влюбленные нежно обнимают друг друга. Они отдыхали в одном из фешенебельных заведений столицы и решили запечатлеть этот день в памяти навсегда. Конечно, Екатерина не упустила возможность поделиться фотографиями с подписчиками, которых у нее почти 300 тысяч.

Образ Екатерины Кухар

Балерина предстала перед камерой в роскошном белом платье со шлейфом. У наряда красивая отделка в виде кружева, что придало ему нежности и женственности. Знаменитость соединила look со светлыми босоножками на каблуке. Волосы она уложила идеально ровно, а на лице сделала макияж с темными тенями на веках и насыщенной помадой на губах.

Лучшая косметика – это любовь! И любящий муж!

– подписала фото звезда.

Екатерина Кухар в кружевном белом платье / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар и Александр Стоянов / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Похоже, что такая публикация понравилась поклонникам балерины. За несколько часов она набрала почти 30 тысяч лайков, а в комментариях продолжают оставлять комплименты влюбленным: "Идеальная пара!", "Шикарные", "Очень красивые", "Какие красивые!".