Украинская прима-балерина, судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар и ее муж, премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов дали откровенное интервью, в котором нарушили семейные темы. В частности, влюбленные рассказали, кто из них зарабатывает больше и как пандемия коронавируса повлияла на доходы.

Пара в разговоре с Олей Бессоновой откровенно рассказала о семейном бюджете. Оказалось, что Александру очень важно, чтобы он зарабатывал больше, чем его звездная жена.

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Финансовая составляющая относится к тем частям жизни знаменитостей, которые больше всего интересуют публику. Поклонники хотят знать все о своих кумирах, в том числе и то, кто и сколько зарабатывает.

Когда ведущая спросила, кто является кормильцем в семье, то Екатерина призналась, что муж. Александр отметил, что до начала пандемии коронавируса это действительно было так, однако после того, как объявили карантин и балетная труппа остановила свою работу, заработок Стоянова значительно уменьшился.

Кухар рассекретила, что она тратит больше денег. Звезда очень любит шопинг, иногда у нее бывают срывы и она может позволить себе купить больше, чем обычно. Однако относительно дорогих покупок балерина всегда сначала хорошо обдумывает, действительно ли ей нужна эта вещь.

Интервью Екатерины Кухар и Александра Стоянова: смотрите видео онлайн