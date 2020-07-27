Українська прима-балерина, суддя проєкту "Танці з зірками" Катерина Кухар та її чоловік, прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов дали відверте інтерв'ю, у якому порушили сімейні теми. Зокрема, закохані розповіли, хто із них заробляє більше і як пандемія коронавірусу вплинула на доходи.

Пара у розмові з Олею Безсоновою відверто розповіла про родинний бюджет. Виявилося, що Олександру дуже важливо, щоб він заробляв більше, ніж його зіркова дружина.

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Фінансова складова належить до тих частин життя знаменитостей, які найбільше цікавлять публіку. Прихильники прагнуть знати все про своїх кумирів, зокрема й те, хто і скільки заробляє.

Коли ведуча запитала, хто є годувальником в сім'ї, то Катерина зізналася, що чоловік. Олександр зазначив, що до початку пандемії коронавірусу це справді було так, проте після того, як оголосили карантин і балетна трупа зупинила свою роботу, заробіток Стоянова значно зменшився.

Кухар розсекретила, що вона витрачає більше грошей. Зірка дуже любить шопінг, інколи у неї бувають зриви і може дозволити собі придбати більше, ніж зазвичай. Проте щодо коштовних покупок, то балерина завжди спершу добре обдумує, чи справді їй потрібна ця річ.

Інтерв'ю Катерини Кухар та Олександра Стоянова: дивіться відео онлайн