Українська прима-балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар вразила шанувальників ефектним роликом, де постала у вишуканому образі. Знаменитість знає, як привернути до себе увагу та похизуватися розкішним виглядом.

Балерина поширила відео на особистій сторінці в інстаграмі. Вона з радістю ділиться з аудиторією підписників яскравими моментами з життя та власними думками. У дописі Катерина наголосила на тому, що нам необхідно знову навчитися отримувати задоволення від веселощів, повернути дитячу безтурботність.

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Образ Катерини Кухар

Зірка постала перед камерою в елегантній блискучій сукні червоного кольору з красивооздобленими рукавами. Поєднала таке вбрання із чорними туфлями-човниками на підборах. Її образ доповнювали об'ємні довгі сережки з камінцями. Волосся знаменитість вклала рівно і забрала назад. На обличчі зробила ефектний макіяж з акцетом на очах.

На ролику видно граційні рухи Катерини Кухар поміж диско-кулями під грайливу музику. Вона не лише талановита танцівниця, а й спокулива жінка, яка знає, як будь-де та будь-коли виглядати неперевершено і підкреслити свої позитивні сторони.

Що Катерина Кухар написала у дописі?

Прима-балерина зазначила, що потрібно навчитися відключати свій розум, занурюватися в себе і акцентувати увагу на чомусь незвичайному. Стан, в який ми занурюємося, відволікшись від усіх проблем, допомагає відновити ресурс і знайти джерело натхнення. Нам потрібно знову навчитися отримувати задоволення від веселощів, повернути дитячу безтурботність, відчуваючи захват від сяючих диско-кульок, і жити на максимум.