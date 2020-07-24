Украинская прима-балерина, судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар поразила поклонников эффектным роликом, где предстала в изысканном образе. Знаменитость знает, как привлечь к себе внимание и похвастаться роскошным видом.

Балерина распространила видео на личной странице в инстаграме. Она с радостью делится с аудиторией подписчиков яркими моментами из жизни и собственными мыслями. В заметке Екатерина подчеркнула, что нам необходимо снова научиться получать удовольствие от веселья, вернуть детскую беззаботность.

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Образ Екатерины Кухар

Звезда предстала перед камерой в элегантном сверкающем платье красного цвета с красивооздобленими рукавами. Связала такое платье с черными туфлями-лодочками на каблуках. Ее образ дополняли объемные длинные серьги с камнями. Волосы знаменитость вложила ровно и забрала обратно. На лице сделала эффектный макияж с акцетом на глазах.

На ролике видны грациозные движения Екатерины Кухар между диско-шарами под игривую музыку. Она не только талантливая танцовщица, но и соблазнительная женщина, которая знает, как, где и когда выглядеть неотразимо и подчеркнуть свои положительные стороны.

Что Екатерина Кухар написала в заметке?

Прима-балерина отметила, что нужно научиться отключать свой ум, погружаться в себя и акцентировать внимание на чем-то необычном. Состояние, в которое мы погружаемся, отвлекшись от всех проблем, помогает восстановить ресурс и найти источник вдохновения. Нам нужно снова научиться получать удовольствие от веселья, вернуть детскую беззаботность, чувствуя восторг от сияющих диско-шариков, и жить на максимум.