Українська прима-балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар позувала разом із чоловіком Олександром Стояновим в одному із київських закладів. Подружжя показало щирі почуття і поділилося рідкісними спільними фото.

Прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов позував поруч із дружиною, яка вкотре зачарувала шанувальників вишуканим образом. На кадрах, які знаменитість поширила на особистій інстаграм-сторінці, вона зображена в елегантній білій сукні.

Читайте також Катерина Кухар та її чоловік зізналися, хто в сім'ї заробляє більше

На романтичних знімках закохані ніжно обіймають один одного. Вони відпочивали в одному із фешенебельних закладів столиці та вирішили закарбувати цей день в пам'яті назавжди. Звісно, що Катерина не втратила нагоду поділитися фотографіями із підписниками, яких у неї майже 300 тисяч.

Образ Катерини Кухар

Балерина постала перед камерою у розкішній білій сукні зі шлейфом. Вбрання мало красиве оздоблення у вигляді мережива, що додавало йому ніжності та жіночності. Знаменитість поєднала look із світлими босоніжками на підборах. Волосся вона вклала ідеально рівно, а на обличчі зробила макіяж із темними тінями на повіках та насиченою помадою на губах.

Найкраща косметика – це кохання! І люблячий чоловік!

– підписала фото зірка.



Катерина Кухар у мереживній білій сукні / Instagram / @ekaterinakukhar_official



Катерина Кухар та Олександр Стоянов / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Схоже, що така публікація сподобалася прихильникам балерини. За декілька годин вони подобали її майже 30 тисяч разів, а у коментарях продовжують залишати компліменти закоханим: "Ідеальна пара!", "Щикарні", "Дуже красиві", "Які гарні!".