10 жовтня Росія вкотре довела, що є країною-терористом, цілившись по об'єктах критичної інфраструктури. Цього року осінь та зима може бути набагато складнішою за минулі роки, тому важливо бути готовим до вимкнення світла, води чи газу (але й вірити у швидку перемогу України).
Читайте також Легко і без зусиль: як випрати пухові подушки у машинці
Як зігрітися в приватному будинку
Приватний будинок обігріти трохи легше, аніж квартиру. Популярними сьогодні є буржуйки – металеві печі, що були популярними у 20 столітті. Однак з ними варто дотримуватися правил безпеки – не притуляти до стіни та встановити на металу.
Якщо у вас встановлений котел, він не працюватиме без світла. Тому можна придбати генератор, який працює на паливі, але може використовуватися лише на вулиці.
У випадку зникнення газу – можна запастися газовими балонами чи туристичними конфорками, на яких варять їжу.
Обігріти квартиру
Щоб зігрітися у багатоквартирному будинку, найперше варто подбати про його утеплення загалом. Зменшити вихід тепла, перевірити ізоляцію вікон.
Варто знати Як підготувати квартиру до зими: поради для мешканців багатоквартирних будинків
Буржуйки категорично заборонено використовувати у квартирах. З електрообігрівачами також варто бути обережними, адже вони споживають багато електроенергії та можуть бути занадто потужними для багатоквартирних будинків. Краще зробити вибір на користь інфрачервоних панелей з кераміки та скла, плівкових обігрівачів.
Однак все це стає непотрібним, якщо зникає світло. Якщо температура в приміщенні опускається нижче 16 градусів, скористайтеся теплими та комфортними для вас речами. Їх варто нашаровувати, якщо це необхідно.
Не забувайте про термобілизну, яка гарно зігріває (особливо з натуральних тканин), флісовий та вовняний одяг, термо- та плетені шкарпетки. Якщо ви працюєте за комп'ютером, надягніть рукавички без пальців.
Якщо це ніч і дуже холодно
Для комфортного сну можна запастися додатковими натуральними обігрівачами. Ними можуть стати шерстяні чи пухові ковдри, а також спальний мішок – це зручно та гарно зберігає тепло. Пухові чи синтетичні зимові спальники достатньо дорогі, але надійніші.
Якщо температура вдома вкрай низька – спробуйте розкласти намет. Його можна розкласти на матраці, та залізти у теплий спальник.
Що треба мати з собою на випадок вимкнення світла
- заряджений павербанк;
- свічки;
- сірники;
- запальнички;
- ліхтарик;
- не електричне радіо;
- вода (1,5 літра на особу);
- продукти;
- термос;
- пальник (газовий, гелевий).
Також підготуйте план Б на випадок непередбачуваних ситуацій. Наприклад, варіант прихистку в родичів чи друзів. Головне – зберігати холодний розум та вірити Збройним Силам.