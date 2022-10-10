10 жовтня Росія вкотре довела, що є країною-терористом, цілившись по об'єктах критичної інфраструктури. Цього року осінь та зима може бути набагато складнішою за минулі роки, тому важливо бути готовим до вимкнення світла, води чи газу (але й вірити у швидку перемогу України).

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Як зігрітися в приватному будинку

Приватний будинок обігріти трохи легше, аніж квартиру. Популярними сьогодні є буржуйки – металеві печі, що були популярними у 20 столітті. Однак з ними варто дотримуватися правил безпеки – не притуляти до стіни та встановити на металу.

Якщо у вас встановлений котел, він не працюватиме без світла. Тому можна придбати генератор, який працює на паливі, але може використовуватися лише на вулиці.

У випадку зникнення газу – можна запастися газовими балонами чи туристичними конфорками, на яких варять їжу.

Обігріти квартиру

Щоб зігрітися у багатоквартирному будинку, найперше варто подбати про його утеплення загалом. Зменшити вихід тепла, перевірити ізоляцію вікон.

Варто знати Як підготувати квартиру до зими: поради для мешканців багатоквартирних будинків

Буржуйки категорично заборонено використовувати у квартирах. З електрообігрівачами також варто бути обережними, адже вони споживають багато електроенергії та можуть бути занадто потужними для багатоквартирних будинків. Краще зробити вибір на користь інфрачервоних панелей з кераміки та скла, плівкових обігрівачів.

Зауважимо, що варто не забувати про наявність у вашому домі вогнегасника. Якщо ви користуватиметеся газовими чи іншими пальниками, слід пам'ятати про правила безпеки. До того ж низька напруга може спричиняти горіння приладів.

Однак все це стає непотрібним, якщо зникає світло. Якщо температура в приміщенні опускається нижче 16 градусів, скористайтеся теплими та комфортними для вас речами. Їх варто нашаровувати, якщо це необхідно.

Не забувайте про термобілизну, яка гарно зігріває (особливо з натуральних тканин), флісовий та вовняний одяг, термо- та плетені шкарпетки. Якщо ви працюєте за комп'ютером, надягніть рукавички без пальців.

Якщо це ніч і дуже холодно

Для комфортного сну можна запастися додатковими натуральними обігрівачами. Ними можуть стати шерстяні чи пухові ковдри, а також спальний мішок – це зручно та гарно зберігає тепло. Пухові чи синтетичні зимові спальники достатньо дорогі, але надійніші.

Якщо температура вдома вкрай низька – спробуйте розкласти намет. Його можна розкласти на матраці, та залізти у теплий спальник.

Що треба мати з собою на випадок вимкнення світла

заряджений павербанк;

свічки;

сірники;

запальнички;

ліхтарик;

не електричне радіо;

вода (1,5 літра на особу);

продукти;

термос;

пальник (газовий, гелевий).

Якими продуктами варто запастися – детальніше читайте тут.

Також підготуйте план Б на випадок непередбачуваних ситуацій. Наприклад, варіант прихистку в родичів чи друзів. Головне – зберігати холодний розум та вірити Збройним Силам.