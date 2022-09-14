24 канал зібрав поради, які допоможуть зберегти тепло вдома та зекономити кошти на опаленні.

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Не закривайте батареї

Щоб кімнати прогрівалися рівномірно та отримували більше тепла, не заставляйте батареї чи радіатори іншими речами. Те саме стосується і штор, і тюлів, які вбирають в себе тепло та не пропускають теплі хвилі до приміщення.

Як зберегти тепло у приміщенні / Фото Unsplash

Постеліть килими

Килими на підлозі можуть виконувати не тільки декоративну функцію, але і чудово зберігати тепло. Постеліть килими на відкриті ділянки вашої підлоги – так ви не тільки не будете ходити по холодному паркету, але і збережете тепло в приміщенні.

Річ у тім, що багато тепла втікає через підлогу, особливо на перших поверхах. Щоб зменшити процент втрати тепла, варто постелити килими, щоб ізолювати паркет чи ламінат.

Як зберегти тепло у приміщенні / Фото Unsplash

Перевірте вікна

Майже половина тепла, яке продукують батареї, просто зникає через погану герметичність вікон. Ретельно перевірте ваші вікна, чи немає у них шпарин та тріщин, через яке "тікає" тепло.

Потурбуйтеся про теплоізоляцію за допомогою скотчу та фольги. Якщо це не допомагає, можна скористуватися монтажною піною.

Як зберегти тепло у приміщенні / Фото Unsplash

Використовуйте фольгу

Щоб більше тепла поступало безпосередньо до приміщення, а не йшло в стіну, помістіть на стінку за батареєю лист фольги.

Такий простий лайфхак може заощадити до 20 відсотків тепла.

Як зберегти тепло у приміщенні / Фото Unsplash

Закривайте міжкімнатні двері

Якщо у вас доволі великий будинок, важливо на допускати протягів та циркуляції повітря між кімнати. Закривайте двері, які сполучають кімнати та перевірте їхню герметичність.

Якщо ви відчуваєте, що крізь шпарини дверей проходить повітря, варто утеплити їх скотчем.