24 канал зібрав список того, про що варто подбати до початку опалювального сезону.

Читайте також Як стати справжнім моржем: 4 поради, як підготувати своє тіло до зимової холоднечі та не хворіти

Знайдіть альтернативу батареям

Враховуючи те, що не у всі будинки зможе поступати тепло від обласних ТЕС, важливо підготувати кілька альтернатив, біля яких можна буде погрітися.

У першу чергу – це електрообігрівачі, УФО, вентилятори з теплим повітрям чи кондиціонери. Проте навіть світло може підвести у найменш вдалий момент. Тому важливо мати при собі дрова чи хмиз для того, щоб у крайньому разі розвести собі багаття.

Зверніть увагу! Якщо у вас вдома немає каміна, печі чи інших приладів для обігріву за допомогою сировини, не варто використовувати "буржуйки" чи кострища прямо в домі.

Як підготуватися до холодної зими / Фото Unsplash

Обдзвоніть друзів

Комунікація може допомогти у найскладніші моменти, тому перед початком опалювального сезону варто обговорити з вашими близькими, друзями та ріднею, у кого є можливість пожити в разі екстреної ситуації.

Особливо важливо з'ясувати, в кого є будинки за містом, в яких є печі чи каміни для обігріву. Найкраще у кризовій ситуації скоординуватися та домовитися жити разом – так і у будинку буде тепліше, і необхідні для побуту речі виконувати буде легше.

Як підготуватися до холодної зими / Фото Unsplash

Балони з газом

Якщо у вашому населеному пункті може зникнути газопостачання, важливо наперед запастися кількома газовими балонами, а в ідеалі – переносною туристичною конфоркою, за допомогою якої можна буде готувати їжу та грітися.

Газ допоможе без кіптяви та запаху приготувати страви чи скип'ятити воду.

Як підготуватися до холодної зими / Фото Unsplash

Домовтеся з сусідами про генератор

Якщо ви живете у багатоквартирному будинку, треба поспілкуватися з сусідами та домовитися придбати генератор – так і вас буде можливість не тільки підзаряджати пристрої, але і підключити обігрів.

Обов'язково треба поспілкуватися з головами місцевого самоврядування та обговоріть сценарії в разі можливих кризових ситуацій – домовтеся за пункти обігріву, альтернативні шляхи та допомогу.

Як підготуватися до холодної зими / Фото Unsplash