Перед тим, як купувати обігрівач додому, важливо знати нюанси щодо цього приладу, його особливості, та обрати те, що ідеально вам підійде.

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Спершу необхідно визначити, яку функцію виконуватися обігрівач у вашому домі та на яку площу він має бути розрахований.

Це основний критерій, який приведе вас до потрібного типу обігрівача й допоможе заощадити чималу суму,

– розповіла експертка з житлово-комунального господарства Кристина Ненно.

Як підібрати обігрівач / Фото Unsplash

Типи обігрівачів та їхнє застосування

На українському ринку представлено 5 типів обігрівачів, які відрізняються як за механікою обігріву, так і за площею прогрівання:

Електричний конвектор – найбільш поширений тип обігрівачів, який вважається максимально безпечним. Такий конвектор рівномірно прогріває приміщення, проте може не справлятися з великими площами. Тож під час вибору такого типу обігрівачів, необхідно знати площу приміщення й відповідно до цього підібрати модель.

– найбільш поширений тип обігрівачів, який вважається максимально безпечним. Такий конвектор рівномірно прогріває приміщення, проте може не справлятися з великими площами. Тож під час вибору такого типу обігрівачів, необхідно знати площу приміщення й відповідно до цього підібрати модель. Термовентилятор – обігрівач, розрахований на точкове прогрівання невеликої частини приміщення. Швидко може нагріти повітря біля вас, проте надто сушить повітря в приміщенні. Також використовувати такий обігрівач не можна більш ніж 6 годин поспіль.

– обігрівач, розрахований на точкове прогрівання невеликої частини приміщення. Швидко може нагріти повітря біля вас, проте надто сушить повітря в приміщенні. Також використовувати такий обігрівач не можна більш ніж 6 годин поспіль. Інфрачервоний обігрівач (УФО) – цей прилад створений для миттєвого нагрівання якоїсь певної зони приміщення – поблизу ліжок, робочих місць. УФО часто використовують у закладах з відкритими терасами – цей прилад можна використовувати на величезних площах, оскільки майже не відбувається втрати тепла від УФО.

– цей прилад створений для миттєвого нагрівання якоїсь певної зони приміщення – поблизу ліжок, робочих місць. УФО часто використовують у закладах з відкритими терасами – цей прилад можна використовувати на величезних площах, оскільки майже не відбувається втрати тепла від УФО. Масляний обігрівач – фактично, невелика переносна батарея. Вважається найменш ефективним видом обігрівачів на сьогодні. Річ у тім, що для початку він нагріває масло в собі, а лише згодом – повітря в приміщенні навколо. Тому для того, щоб прогрітися, варто доволі довго чекати.

– фактично, невелика переносна батарея. Вважається найменш ефективним видом обігрівачів на сьогодні. Річ у тім, що для початку він нагріває масло в собі, а лише згодом – повітря в приміщенні навколо. Тому для того, щоб прогрітися, варто доволі довго чекати. Кондиціонер – у багатьох моделях передбачена функція прогріву повітря, а не тільки його охолодження. Можна встановити необхідну температуру повітря на кондиціонері, і за 15 – 20 хвилин він прогріє кімнату залежно від своєї потужності.

Щоб обрати ідеальний обігрівач для вашої домівки, вам варто знати площу приміщень та ваші потреби, яким буде відповідати прилад.

Як підібрати обігрівач / Фото Unsplash

Використання та догляд за обігрівачами

Після покупки ви маєте уважно прочитати інструкцію з експлуатації та обов'язково перевірити термін використання приладу. Після того, як в обігрівача закінчується термін експлуатації, використовувати його категорично не можна.

На обігрівачі заборонено складати речі та сушити одяг – це може призвести не тільки до зіпсутих речей, але і до загоряння та пожежі в приміщенні. Якщо обігрівач вийшов з ладу, не намагайтеся поремонтувати його власноруч – зверніться до професіонала.

Як підібрати обігрівач / Фото Unsplash