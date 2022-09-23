Перед тем, как покупать обогреватель домой, важно знать нюансы этого прибора, его особенности, и выбрать то, что идеально вам подойдет.

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Для начала необходимо определить, какую функцию выполнять обогреватель в вашем доме и на какую площадь он должен быть рассчитан.

Это основной критерий, который приведет вас к нужному типу обогревателя и поможет сэкономить немалую сумму,

– рассказала эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Кристина Ненно.

Как подобрать обогреватель / Фото Unsplash

Типы обогревателей и их применение

На украинском рынке представлено 5 типов обогревателей, отличающихся как по механике обогрева, так и по площади прогрева:

Электрический конвектор – наиболее распространенный тип обогревателей, считающийся максимально безопасным. Такой конвектор равномерно прогревает помещение, но может не справляться с большими площадями. Поэтому при выборе такого типа обогревателей необходимо знать площадь помещения и в соответствии с этим подобрать модель.

– наиболее распространенный тип обогревателей, считающийся максимально безопасным. Такой конвектор равномерно прогревает помещение, но может не справляться с большими площадями. Поэтому при выборе такого типа обогревателей необходимо знать площадь помещения и в соответствии с этим подобрать модель. Термовентилятор – обогреватель, рассчитанный на точечный прогрев небольшой части помещения. Быстро может нагреть воздух возле вас, но слишком сушит воздух в помещении. Также использовать такой обогреватель нельзя более 6 часов подряд.

– обогреватель, рассчитанный на точечный прогрев небольшой части помещения. Быстро может нагреть воздух возле вас, но слишком сушит воздух в помещении. Также использовать такой обогреватель нельзя более 6 часов подряд. Инфракрасный обогреватель (УФО) – этот прибор предназначен для мгновенного нагревания какой-то определенной зоны помещения – вблизи кроватей, рабочих мест. УФО часто используется в заведениях с открытыми террасами – этот прибор можно использовать на огромных площадях, поскольку почти не происходит потери тепла от УФО.

– этот прибор предназначен для мгновенного нагревания какой-то определенной зоны помещения – вблизи кроватей, рабочих мест. УФО часто используется в заведениях с открытыми террасами – этот прибор можно использовать на огромных площадях, поскольку почти не происходит потери тепла от УФО. Масляный обогреватель – фактически, небольшая переносная батарея. Считается наименее эффективным видом обогревателей на сегодняшний день. Дело в том, что для начала он нагревает масло в себе, а позже – воздух в помещении вокруг. Поэтому, для того чтобы прогреться, стоит долго ждать.

– фактически, небольшая переносная батарея. Считается наименее эффективным видом обогревателей на сегодняшний день. Дело в том, что для начала он нагревает масло в себе, а позже – воздух в помещении вокруг. Поэтому, для того чтобы прогреться, стоит долго ждать. Кондиционер – во многих моделях предусмотрена функция прогрева воздуха, а не только его охлаждение. Можно установить необходимую температуру воздуха на кондиционере, и через 15 – 20 минут он прогреет комнату в зависимости от своей мощности.

Чтобы выбрать идеальный обогреватель для дома, вам следует знать площадь помещений и ваши потребности, которым будет соответствовать прибор.

Как подобрать обогреватель / Фото Unsplash

Использование и уход за обогревателями

После покупки вы должны внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации и обязательно проверить сроки использования прибора. После того как у обогревателя истекает срок эксплуатации, использовать его категорически нельзя.

На обогревателях запрещено складывать вещи и сушить одежду – это может привести не только к испорченным вещам, но и к возгоранию и пожару в помещении. Если обогреватель вышел из строя, не пытайтесь отремонтировать его собственноручно – обратитесь к профессионалу.

Как подобрать обогреватель / Фото Unsplash