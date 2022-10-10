10 октября Россия в очередной раз доказала, что является страной-террористом, целившись по объектам критической инфраструктуры. В этом году осень и зима может быть намного сложнее прошлых лет, поэтому важно быть готовым к выключению света, воды или газа (но и верить в скорую победу Украины).
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Как согреться в частном доме
Частный дом обогреть немного легче, чем квартиру. Популярны сегодня буржуйки – металлические печи, которые были популярны в 20 веке. Однако с ними следует соблюдать правила безопасности – не прижимать к стене и установить на металл.
Если у вас установлен котел, он не будет работать без света. Поэтому можно приобрести генератор, работающий на топливе, но он может использоваться только на улице.
В случае исчезновения газа можно запастись газовыми баллонами или туристическими конфорками, на которых варят еду.
Обогреть квартиру
Чтобы согреться в многоквартирном доме, прежде всего стоит позаботиться о его утеплении в целом. Уменьшить выход тепла, проверить изоляцию окон.
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Буржуйки категорично запрещено использовать в квартирах. С электрообогревателями также следует соблюдать осторожность, ведь они потребляют много электроэнергии и могут быть слишком мощными для многоквартирных домов. Лучше сделать выбор в пользу инфракрасных панелей из керамики и стекла, пленочных обогревателей.
Однако все это становится бесполезным, если исчезает свет. Если температура в помещении опускается ниже 16 градусов, воспользуйтесь теплыми и удобными для вас вещами. Их следует наслаивать, если это необходимо.
Не забывайте о хорошо согреваемом термобелье (особенно из натуральных тканей), флисовой и шерстяной одежде, термо- и плетеных носках. Если вы работаете на компьютере, наденьте перчатки без пальцев.
Если это ночь и очень холодно
Для комфортного сна можно запастись дополнительными натуральными обогревателями. Ими могут стать шерстяные или пуховые одеяла, а также спальный мешок – это удобно и хорошо сохраняет тепло. Пуховые или синтетические зимние спальники достаточно дорогие, но более надежные.
Если температура дома очень низкая – попробуйте разложить палатку. Его можно разложить на матрасе и залезть в теплый спальник.
Что нужно иметь с собой на случай отключения света
- заряженный павербанк;
- свечи;
- спички;
- зажигалки;
- фонарик;
- не электрическое радио;
- вода (1,5 литра на человека);
- продукты;
- термос;
- горелка (газовая, гелевая).
Также подготовьте план Б на случай непредвиденных ситуаций. Например, вариант убежища у родственников или друзей. Главное – сохранять холодный ум и верить Вооруженным Силам.