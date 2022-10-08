24 канал выяснил, как можно, не прилагая усилия, безопасно и эффективно очистить подушки в стиральной машинке.

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Как постирать подушки в стиралке

Подушки из перьев и пуха можно постирать в машинном режиме, не рискуя, что они испортятся или наполнитель сбьется в клубки.

В первую очередь следует обратить внимание на то, что пух в любой подушке имеет неприятную привычку скатываться и сбиваться во время намокания. Поэтому, чтобы подушка дальше держала форму и не деформировалась, следует положить в стиральную машинку несколько теннисных или резиновых мячиков – они разобьют сбившийся в кучу пух и помогут разровнять его во время стирки в машинке.

Как стирать подушки в машинке / Фото Unsplash

Стирать подушки в машинке можно с помощью щекотливого режима.

Обратите внимание! Стирать пуховые и перьевые подушки стоит не более 30 – 40 градусов. В худшем случае подушки будут совпадать и потеряют форму.

Как избавиться от запаха в подушках

Пух и перо может очень хорошо впитывать запахи, поэтому к стирке можно добавлять ароматические добавки, которые освежат подушки и сделают их душистыми.

Чтобы избавиться от запаха в подушках, достаточно добавить к барабану машинки несколько капель эфирных масел. Для этого подойдут как сладкие фруктовые ароматы, так и хвойные – эти запахи помогают уснуть.