24 канал з'ясував, як можна, не докладаючи зусиль, безпечно та ефективно очистити подушки у пральній машинці.

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Як випрати подушки у пралці

Подушки з пір'я та пуху можна випрати у машинному режимі, не ризикуючи, що вони зіпсуються чи наповнювач зіб'ється в клубки.

У першу чергу варто звернути увагу на те, що пух у будь-якій подушці має неприємну звичку зкотуватися та збиватися під час намокання. Тому, щоб подушка далі тримала форму та не деформувалася, варто покласти у пральну машинку кілька тенісних чи гумових м'ячиків – вони розіб'ють пух, який збився у купу та допоможуть розрівняти його під час прання у машинці.

Як прати подушки в машинці / Фото Unsplash

Прати подушки в машинці можна за допомогою делікатного режиму.

Зверніть увагу! Прати пухові та пір'яні подушки варто не більш ніж 30 – 40 градусів. У гіршому випадку подушки будуть збігатися та втратять форму.

Як позбутися запаху у подушках

Пух та перо може дуже добре вбирати запахи, тому до прання можна додавати ароматичні добавки, які освіжать подушки та зроблять їх запашними.

Щоб позбутися запаху в подушках, достатньо додати до барабану машинки кілька крапель ефірнихх олій. Для цього підійдуть як солодкі фруктові аромати, так і хвойні – ці запахи допомагають заснути.