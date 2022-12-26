Плиту можна ефективно очистити без застосування токсичних мийних засобів – звичайні домашні продукти дадуть раду із забрудненнями на плиті, пише 24 канал.

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Оцет

Столовий оцет може ефективно очистити забруднену решітку й поверхню плити та повернути їм свіжість.

Щоб скористатися таким методом очищення, необхідно:

Протерти поверхню плити вологою ганчіркою, яку попередньо вмокнули у розчин оцту та води у співвідношенні 1 до 1;

Знайти достатньо велику місткість, у яку поміститься решітка;

Залити у місткість оцет та покласти прути. Обмокніть решітку в оцет з усіх сторін, щоб не залишилось брудних ділянок;

Залишити прути в оцті на півтори-дві години;

Після цього решітку треба протерти ганчіркою та промити у проточній воді.

Як почистити решітку та поверхню плити / Фото Unsplash

Окріп

Кипляча вода може стати універсальним та дешевим засобом для очищення решіток від нагару.

Щоб очистити решітку таким способом, потрібно:

Знайти місткість, в яку решітка поміститься повністю; Покрити водою та поставити на вогонь; Кип'ятити решітку до того моменту, як від неї почне відставати жир та нагар; Після цього треба дати решітці трохи охолонути та відмити залишки бруду скребком чи жорсткою ганчіркою.

Як почистити решітку та поверхню плити / Фото Unsplash

Сода

Ще один універсальний та нетоксичний засіб для очищення як поверхні, так і решітки святково забрудненої плити – харчова сода, яка може впоратись навіть зі стійкими забрудненнями.

Щоб очистити плиту за допомогою соди, треба:

Змішати харчову чи кальциновану соду з водою у пропорції 2 до 1, щоб утворилась своєрідна кашка;

Нанести суміш на поверхню плити та решітку з усіх сторін та залиште більш ніж на 1 годину відмокати;

Після цього натерти решітку скребком чи йоржиком, стираючи бруд та жир. Емальовану поверхню плити терти жорсткими ганчірками не можна – скористайтеся губкою чи м'якою ганчіркою з мікрофібри;

В кінці решітку треба ретельно промити водою, щоб не було білих розводів від соди. Поверхню плити достатньо протерти чистою ганчіркою.

Як почистити решітку та поверхню плити / Фото Unsplash