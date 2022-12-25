Позбутися неприємного запаху від кухонних рушників та свіжих плям можна, не докладаючи багатьох зусиль та не застосовуючи агресивні засоби очищення, пише 24 канал.

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Відіпрати плями на рушниках та освіжити їхній вигляд можна за допомогою мікрохвильовки – цей прилад може стати не гіршим за палльну машину та швидко очистить кухонні рушники.

Перед Новим роком на хочеться довго чекати, як необхідні рушники виперуться, тому мікрохвильвка може стати вирішенням проблеми.

Важливо! Перед очищенням рушників таким методом мікрохвильовку потрібно протерти від жиру та залишків їжі.

Як випрати кухонні рушники в мікрохвильовці

Замочіть рушники у гарячій воді та натріть їх господарським милом. Якщо ваші рушники білі, можна використати відбілююче господарське мило.

Складіть намилені рушники у поліетиленовий пакет. На один пакетик треба класти не більше 3 рушників. Зав'язувати поліетиленовий пакет не потрібно.

Покладіть пакет з рушниками у мікрохвильову піч та виставте таймер на 3 хвилини. Мікрохвильовка має працювати на середній потужності.

Після цього відкрийте мікрохвильовку та дайте рушникам вистигнути;

Повторіть процедуру, виставивши мікрохвильовку ще на 3 хвилини.

Як попрати рушники в мікрохвильовці / Фото pulse

Після цих процедур дайте рушникам остигнути та прополощіть їх у проточній воді.