Избавиться от неприятного запаха от кухонных полотенец и свежих пятен можно, не прилагая многих усилий и не применяя агрессивные средства очистки. 24 канал.

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Отстирать пятна на полотенцах и освежить их вид можно с помощью микроволновки – этот прибор может стать не хуже курительной машины и быстро очистит кухонные полотенца.

Перед Новым годом хочется долго ждать, как необходимые полотенца выстираются, поэтому микроволна может стать решением проблемы.

Важно! Перед очищением полотенец таким способом микроволновку нужно протереть от жира и остатков пищи.

Как постирать кухонные полотенца в микроволновке

Замочите полотенца в горячей воде и натрите их хозяйственным мылом. Если ваши полотенца белые, можно использовать отбеливающее хозяйственное мыло.

Сложите намыленные полотенца в полиэтиленовый пакет. На один пакетик нужно класть не больше 3 полотенец. Завязывать полиэтиленовый пакет не нужно.

Положите пакет в микроволновую печь и выставьте таймер на 3 минуты. Микроволновка должна работать на средней мощности.

После этого откройте микроволновку и дайте полотенцам остыть;

Повторите процедуру, выставив микроволновку еще на 3 минуты.

Как постирать полотенца в микроволновке / Фото pulse

После этих процедур дайте полотенцам остыть и прополощите их в проточной воде.