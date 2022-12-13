Жирные пятна – постоянные упутники новогодних миров. И хотя они – наиболее проблемные из всех пятен, отстирать их можно без применения агрессивных моющих средств и химчистки. 24 канал.
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Пятна от жира и масла можно убрать с помощью подручных средств, которые есть в доме.
Лимонный сок
Сок этого цитрусового может эффективно справиться с жирными пятнами.
Чтобы убрать пятно таким способом, вам нужно:
- Промокнуть жир на скатерти или одежде бумажным полотенцем, чтобы убрать остатки;
- Полить жирное пятно небольшим количеством лимонного сока или выжать сок из небольшой дольки свежего лимона;
- Оставить ткань на 20 минут, чтобы лимон впитался в пятно;
- Растворить в воде небольшое количество стирального порошка и нанести на пятно. После этого потереть место загрязнения и прополоскать теплой водой.
Как убрать пятна от жира / Фото Unsplash
Гель алоэ вера
Гель алоэ вера, часто применяемый в уходе за кожей, может забрать жир из ткани. Для этого замочите одежду в горячей воде, нанесите гель алоэ вера на пятно и тщательно вотрите круговыми движениями.
Выстирайте одежду теплой водой и высушите ее на свежем воздухе.
Как убрать пятна от жира / Фото Unsplash
Уксус
Яблочный уксус хорошо справляется с жирными пятнами.
Чтобы избавиться от пятна жира, залейте его яблочным уксусом и оставьте на 15 минут. После этого выстирайте скатерть, как обычно.
Как убрать пятна от жира / Фото Unsplash
Газированная вода
Свежее пятно от жира можно убрать с помощью обычной сильногазированной воды.
Для этого налейте на место загрязнения газировку или окуните пятно в емкость с сильногазированной водой. Потрите пятно и оставьте на несколько минут. Если эта махинация не принесла эффекта, налейте воду повторно.
После этого одежду нужно постирать, как обычно, и высушить.
Как убрать пятна от жира / Фото Unsplash