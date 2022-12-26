Плиту можно эффективно очистить без применения токсичных моющих средств – обычные домашние продукты справятся с загрязнениями на плите. 24 канал.

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Уксус

Столовый уксус может эффективно очистить грязную решетку и поверхность плиты и вернуть им свежесть.

Чтобы воспользоваться таким методом очистки, необходимо:

Протереть поверхность плиты влажной тряпкой, предварительно вмокнув в раствор уксуса и воды в соотношении 1 к 1;

Найти достаточно большую емкость, в которую поместится решетка;

Залить в емкость уксус и положить прутья. Обмокните решетку в уксус со всех сторон, чтобы не осталось грязных участков;

Оставить прутья в уксусе на полтора-два часа;

После этого решетку протереть тряпкой и промыть в проточной воде.

Как почистить решетку и поверхность плиты / Фото Unsplash

кипяток

Кипящая вода может стать универсальным и дешевым средством для очистки решеток от нагара.

Чтобы очистить решетку таким способом, нужно:

Найти емкость, в которую решетка поместится полностью; покрыть водой и поставить на огонь; Кипятить решетку до того момента, как начнет отставать жир и нагар; После этого нужно дать решетке немного остыть и отмыть остатки грязи скребком или жесткой тряпкой.

Как почистить решетку и поверхность плиты / Фото Unsplash

Сода

Еще одно универсальное и нетоксичное средство для очистки как поверхности, так и решетки празднично загрязненной плиты – пищевая сода, которая может справиться даже со стойкими загрязнениями.

Чтобы очистить плиту с помощью соды, нужно:

Смешать пищевую или кальцинированную соду с водой в пропорции 2 к 1, чтобы образовалась своеобразная кашица;

Нанести смесь на поверхность плиты и решетку со всех сторон и оставить более чем на 1 час отмокать;

После этого натереть решетку скребком или ершиком, стирая грязь и жир. Эмалированную поверхность плиты тереть жесткими тряпками нельзя – воспользуйтесь губкой или мягкой тряпкой из микрофибры;

В конце решетки нужно тщательно промыть водой, чтобы не было белых разводов от соды. Поверхность плиты достаточно протереть чистой тряпкой.

Как почистить решетку и поверхность плиты / Фото Unsplash