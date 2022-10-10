Після завданих ракетних ударів по ТЕЦ та інших об'єктах інфраструктури не можна ігнорувати варіант, що ви на певний час залишитесь без світла, води чи газу. Тому якщо у вас є запас продуктів, перегляньте, чи все придатне для споживання. Зокрема зверніть увагу на те, що, можливо, варто докупити.

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Важливо! Не панікуйте, адже ворог вкотре хоче залякати українців, але ні ми, ні наші Збройні сили цього не дозволять зробити. Ми вистоїмо та повернемо усі землі, найголовніше – вірити і залишатись цілими та в безпеці.

Що покласти у тривожний рюкзак з продуктів

Якщо у вашому будинку немає безпечного місця під час повітряної тривоги, а потрібно йти укриття, обов'язково не забувайте про тривожний рюкзак. Він завжди повинен стояти окремо у вашій домівці та не використовуватись для інших цілей. Запас їжі має розраховуватись на кілька днів – все, що можна їсти без приготування і що займає мало місця, довго зберігається. Окрім документів, ліків, готівки та мінімального одягу, не забудьте мати із собою такі продукти:

галети чи сухе печиво, хлібці, сухарі

м'ясні чи рибні консерви, паштети

будь-яка пачка крупів

напівфабрикати – лапша, "мівіна", супові пакети, каші

висококалорійні солодощі

сухі фрукти, горіхи

вода – не менше 1,5 літри на людину

Які продукти мати вдома про запас

Найголовніше, що потрібно мати – це запас води, як питної, так і технічної. Мінімальну кількість питної води слід розраховувати на кожного члена сім'ї з урахуванням його віку та комплекції. Її зберігайте у бутлях без потрапляння на них сонячного проміння та ще кілька літрів можете мати у менших пляшках.

Крупи та макаронні вироби обов'язково згодяться, якщо у вас буде доступ до приготування на вогні чи газовому пальнику. Гречка, вівсянка, макарони, рис та інше – усе можна зберігати тривалий час і деякі з них приготувати навіть без гарячої води, просто заливши водою на певний час.

Не нехтуйте консерваціями та овочами. Тут згодяться абсолютно усі "закрутки", які вдалось зробити впродовж останніх місяців врожаю. Проте здебільшого вони солоні та викликають спрагу, тому їх треба споживати у невеликій кількості. Також чудово підійдуть зібрані овочі типу картоплі, моркви, батату, капусти та інших саджанців.



Продукти про запас, які потрібно мати вдома / Фото з відкритих джерел

Не забудьте звернути увагу на сухофрукти – курагу, родзинки, фініки, та інше, а також на горіхи. Щодо продуктів швидкого приготування, то різні каші та пюре у пакетиках також можуть тривалий час уберегти від почуття голоду. Здебільшого їх варто залити гарячим окропом чи молоком. Вони є достатньо поживними та мають довгий термін зберігання. Також вони добре смакують з іншими стравами.

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Сухарі, хлібці, печиво чи інші подібного типу продукти теж можуть довго зберігатись. Зверніть увагу ще на енергетичні батончики, висококалорійні солодощі та солодкі пюре. Якщо у вас хороше та забезпечене бомбосховище чи укриття, то ніколи не буде зайвим мати зайву пляшку олії, цукру, солі та інших спецій, кави та чаю, сухого молока, борошна.