За словами лікарки-дієтологині Софії Шпак, підбирати продукти на зиму важливо з точки зору їхньої поживності. Грамотно підібрані продукти забезпечать збалансоване збагачення організму.

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Шпак пояснила, що усі товари, які ви збираєтеся купувати, важливо розділяти на категорії поживності.

Товари необхідно розділити на три категорії: білки, вуглеводи та жири. І зробити заготівлі за кожною з цих груп,

– розповіла лікарка.

Білки

Одним з найважливіших аспектів харчування є живлення білком. Його можна отримати з м'яса, риби чи птиці. Тож важливо мати в запасі достатньо м'ясних продуктів.

Зберігати м'ясо можна в морозилці, а найкращим варіантом буде запастися консервами – як м'ясними, так і рибними.

Якщо ви не їсте м'яса, замінити його можна рослинними білками – сочевицею, квасолею чи нутом. Крім того, варто їсти гриби – в них міститься багато рослинного білку, який корисний для всіх. Гриби модна зберігати як у замороженому, так і сухому вигляді.

Якими продуктами запастися на зиму / Фото Unsplash

Вуглеводи

Вуглеводи містяться чи не в кожному продукті, проте на зиму вас мають цікавити винятково складні вуглеводи. Вони містяться у цільнозернових кашах та макаронах.

Великий вміст складних вуглеводів присутній і в хлібцях – їх можна легко зберігати у сухих місцях.

Якими продуктами запастися на зиму / Фото Unsplash

Жири

Третьою категорією поживних речовин є жири, які містяться в оліях, рибі та насінні.

Щоб тримати в нормі запас жирів, запасіться рафінованою олією. Крім того, ви можете додавати до ваших страв оливки, насіння льону чи кунжут – ці продукти також мають велику кількість жирів.

Якими продуктами запастися на зиму / Фото Unsplash

Продукти для душі

Щоб не тільки корисно харчуватися, але й тішити себе, ви можете зробити запаси шоколаду чи натуральної пастили. Продукти з великим вмістом какао не тільки дуже смачні, але і покращують настрій у холодні зимові дні.

Також не забувайте про фрукти – свіжі продукти взимку не мають достатню кількість вітамінів, як сезонні, тому ви можете законсервувати ваші улюблені продукти чи зробити солодку сушку.

Якими продуктами запастися на зиму / Фото Unsplash