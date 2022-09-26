По словам врача-диетолога Софии Шпак, подбирать продукты на зиму важно с точки зрения их питательности. Грамотно подобранные продукты обеспечат сбалансированное обогащение организма.

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Шпак пояснила, что все товары, которые вы собираетесь покупать, важно разделять на категории питательности.

Товары нужно разделить на три категории: белки, углеводы и жиры. И сделать заготовки по каждой из этих групп,

– рассказала врач.

Белки

Одним из важнейших аспектов питания является питание белком. Его можно получить из мяса, рыбы или птицы. Так что важно иметь в запасе достаточно мясных продуктов.

Хранить мясо можно в морозильнике, а лучшим вариантом будет запастись консервами – как мясными, так и рыбными.

Если вы не едите мясо, заменить его можно растительными белками – чечевицей, фасолью или нутом. Кроме того, следует есть грибы – в них содержится много растительного белка, который полезен всем. Грибы модно хранить как в замороженном, так и сухом виде.

Какими продуктами запастись на зиму / Фото Unsplash

Углеводы

Углеводы содержатся почти в каждом продукте, однако на зиму вас должны интересовать исключительно сложные углеводы. Они содержатся в цельнозерновых кашах и макаронах.

Большое содержание сложных углеводов присутствует и в хлебце – их можно легко хранить в сухих местах.

Какими продуктами запастись на зиму / Фото Unsplash

Жиры

Третьей категорией питательных веществ являются жиры, содержащиеся в маслах, рыбе и семенах.

Чтобы держать в норме запас жиров, запасайтесь рафинированным маслом. Кроме того, к вашим блюдам можно добавлять оливки, семена льна или кунжут – эти продукты также имеют большое количество жиров.

Какими продуктами запастись на зиму / Фото Unsplash

Продукты для души

Чтобы не только полезно питаться, но и обольщаться, вы можете сделать запасы шоколада или натуральной пастилы. Продукты с большим содержанием какао не только вкусны, но и улучшают настроение в холодные зимние дни.

Также не забывайте о фруктах – свежие продукты зимой не имеют достаточно витаминов, как сезонные, поэтому вы можете законсервировать ваши любимые продукты или сделать сладкую сушку.

Какими продуктами запастись на зиму / Фото Unsplash