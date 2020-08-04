Відома американська модель Блек Чайна (справжнє ім'я – Анджела Вайт) любить показати прихильникам свої форми. Пікантні фотографії моделі, яка знялася в еротичній фотосесії в басейні з трояндами, не залишилися без уваги в мережі.

В інстаграм-профілі модель опублікувала серію фотографій без білизни. Танцівниця належить до тих знаменитостей, які не соромляться позувати на камеру навіть у найвідвертішому одязі чи взагалі без нього. Вона невпинно показує свою сексуальність та привертає увагу прихильників до своєї особи.

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Спокуслива Блек Чайна постала перед камерою спиною, яка повністю забита татуюваннями. Зірка прикрила рукою груди, на яких також є надпис. Модель із задоволенням демонструє свої пишні форми.



Блек Чайна позує в басейні з трояндами / Фото з Instagram / @blacchyna

Епатажна модель занурилася у басейн з трояндами та продемонструвала яскравий макіяж червоними тінями, губи Блек Чайна намалювала коричневим блиском.



Танцівниця любить показувати своє тіло / Фото з Instagram / @blacchyna

На інстаграм-сторінку знаменитості підписано понад 16 мільйонів людей, які з нетерпінням чекають на нові кадри від неї. Вона впевнена в собі і неодноразово показувала принади в сексапільних зйомках чи на світських заходах.



Блек Чайна вразила прихильників новою фотосесією / Фото з Instagram / @blacchyna

Блек Чайна відома романтичними стосунками з братом Кім Кардашян – Робом. Модель народила від нього доньку, але пара швидко розійшлася. Після скандального розриву Роб заявив, що витрачав на свою колишню шалені гроші, а вона відплатила йому зрадою. Чоловік навіть спонсорував пластичну операцію Блек, яку вона зробила після пологів.

Модель та зірка мережі з 16 років почала танцювати на пілоні в нічних клубах Каліфорнії. Саме в ті роки вона взяла собі сценічний псевдонім Блек Чайна (справжнє ім’я – Анджела Вайт). Кажуть, що своїм формам Чайна зобов'язана пластичної хірургії, а саме глютеопластиці – операції зі збільшення сідниць.