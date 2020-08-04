Известная американская модель Блэк Чайна (настоящее имя – Анджела Вайт) любит показать поклонникам свои формы. Пикантные фотографии модели, которая снялась в эротической фотосессии в бассейне с розами, не остались без внимания в сети.

В инстаграм-профиле модель опубликовала серию фотографий без белья. Танцовщица относится к числу тех знаменитостей, которые не стесняются позировать на камеру даже в самой откровенной одежде или вообще без нее. Она неустанно показывает свою сексуальность и привлекает внимание поклонников к своей личности.

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Соблазнительная Блэк Чайна предстала перед камерой спиной, которая полностью забита татуировками. Звезда прикрыла рукой грудь, на которой также есть надпись. Модель с удовольствием демонстрирует свои пышные формы.

Блэк Чайна позирует в бассейне с розами / Фото с Instagram / @blacchyna

Эпатажная модель погрузилась в бассейн с розами и продемонстрировала яркий макияж красными тенями, губы Блэк Чайна накрасила коричневым блеском.

Танцовщица любит показывать свое тело / Фото с Instagram / @blacchyna

На инстаграм-страницу знаменитости подписано более 16 миллионов людей, которые с нетерпением ждут новые кадры от нее. Она уверена в себе и неоднократно показывала прелести в сексапильных съемках или на светских мероприятиях.

Блэк Чайна поразила поклонников новой фотосессией / Фото с Instagram / @blacchyna

Блэк Чайна известна романтическими отношениями с братом Ким Кардашян – Робом. Модель родила от него дочь, но пара быстро разошлась. После скандального разрыва Роб заявил, что тратил на свою бывшую бешеные деньги, а она отплатила ему предательством. Мужчина даже спонсировал пластическую операцию Блэк, которую она сделала после родов.

Модель и звезда сети с 16 лет начала танцевать на пилоне в ночных клубах Калифорнии. Именно в те годы она взяла себе сценический псевдоним Блэк Чайна (настоящее имя – Анджела Вайт). Говорят, что своим формам чайная обязана пластической хирургии, а именно глютеопластике – операции по увеличению ягодиц.