Бразильська супермодель Алесандра Амбросіо любить відпочивати та насолоджуватися теплом. Лише нещодавно знаменитість публікувала кадри з відпочинку на Мальдівах, втім вже зараз ніжиться у теплій Мексиці.

39-річна зірка білизняного бренду Victoria’s Secret публікує не лише красиві кадри з місця відпочинку, але й ділиться з фанатами кадрами свого сексуального тіла.

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Привабливі кадри Алесандра Амбросіо опублікувала у своєму інстаграмі. Модель позувала у синьому купальнику та строкатій накидці. Її образ довершував солом’яний капелюх. Не обійшлися стильні кадри без чорних сонцезахисних окулярів та прикрас, які так любить знаменитість.

Супермодель прикрасила своє тіло численними ланцюжками на руках та шиї, золотим годинником, сережками кільцями на вухах та браслетом на нозі. Волосся знаменитість вклала рівно.

На кадрах можна помітити, що 39-річна модель, мама трьох дітей має ідеальну фігуру. Низка світлин вже отримала безліч схвальних відгуків, а також понад сотню тисяч лайків від прихильників.



Алесандра Амбросіо поділилася привабливими кадрами / Фото з Instagram



Алесандра Амбросіо відпочиває у Мексиці / Фото з Instagram



Алесандра Амбросіо опублікувала звабливе фото / Фото з Instagram