Бразильская супермодель Алессандра Амбросио любит отдыхать и наслаждаться теплом. Лишь недавно знаменитость публиковала кадры с отдыха на Мальдивах, впрочем уже сейчас нежится в теплой Мексике.

39-летняя звезда бельевого бренда Victoria's Secret публикует не только красивые кадры с места отдыха, но и делится с фанатами кадрами своего сексуального тела.

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Привлекательные кадры Алессандра Амбросио опубликовала в своем инстаграме. Модель позировала в синем купальнике и пестрой накидке. Ее образ завершала соломенная шляпа. Не обошлись стильные кадры без черных солнцезащитных очков и украшений, которые так любит знаменитость.

Супермодель украсила свое тело многочисленными цепочками на руках и шее, золотыми часами, серьгами-кольцами на ушах и браслетом на ноге. Волосы знаменитость уложила ровно.

На кадрах можно заметить, что 39-летняя модель, мама троих детей, имеет идеальную фигуру. Ряд фотографий уже получил множество положительных отзывов, а также более сотни тысяч лайков от поклонников.



Алессандра Амбросио поделилась привлекательными кадрами​ / Фото с Instagram



Алессандра Амбросио отдыхает в Мексике / Фото с​ Instagram



Алессандра Амбросио опубликовала обольстительное фото / Фото с​ Instagram