Знаменитий ірландський актор Ліам Каннінгем дав відверте інтерв'ю, в якому пригадав зйомки у серіалі "Гра престолів". І не обійшлось без скандальних деталей: чоловік переконує, що ледве переконав авторів саги не робити його персонажа Давоса збоченцем.

Залаштунковими деталями "Гри престолів" він поділився з журналістами The Independent. Ліам Каннінгем заявив що спершу, за сюжетом, його герой Давос Сіворт мав крутити роман з Міссандеєю. Однак актор відмовився грати у таких провокативних сценах, адже він вдвічі старший за актрису Наталі Еммануель, яка зіграла роль радниці "Матері драконів".

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"Дідько, я так не працюю. Це єдине, з приводу чого я сперечався. Ця жінка – богиня, але з урахуванням історії Давоса з Ліанною Мормонт я не міг дозволити йому захопитися такою молодою жінкою", – заявив актор.

Ліам Каннінгем згадав, що мав тривалі бесіди з авторами серіалу "Гра престолів" та переконував їх, що Давос Сіворт – наставник для молодих героїнь саги. А тому його роман з Міссандеєю був би просто збоченням.

Вони зводили нанівець всю мою роботу, яка викликала симпатію аудиторії, щоб мій герой став збоченцем, – додав Ліам Каннінгем.



Еротичний скандал щодо "Гри престолів" / Фото The Independent

Який ще скандал розгорівся щодо "Гри престолів"

Це не вперше актори "Гри престолів" розповідають скандальні деталі зйомок. Так, днями Ніколай Костер-Валдау, який зіграв у стрічці Джеймі Ланністера, заявив, що "Мати драконів" навмисно принизили у сазі. Мова йде про сцену, коли вона стала жертвою зґвалтування Кхала Дрого. У книзі інтим молодят був за згодою, однак у серіалі його вирішили зробити насильницьким.

Перший сезон для Емілії був дуже важким і принизливим, бо те, через що проходить її персонаж – це просто жахливо, – розповів Ніколай Костер-Валдау.

Про зйомки еротичних сцен згадувала і актриса Емілія Кларк. Її героїня Дейнеріс неодноразово поставала перед камерою голою. Та зйомки таких сцен давались дуже непросто: актриса часто замикалась у вбиральні та плакала, бо не знала, чи готова до такого епатажу у дебютному проєкті.