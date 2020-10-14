Знаменитый ирландский актер Лиам Каннингем дал откровенное интервью, в котором вспомнил съемки в сериале "Игра престолов". И не обошлось без скандальных деталей: мужчина утверждает, что едва убедил авторов саги не делать его персонажа Давоса извращенцем.

Закулисными деталями "Игры престолов" он поделился с журналистами The Independent. Лиам Каннингем заявил, что сначала, по сюжету, его герой Давос Сиворт должен был крутить роман с Миссандеей. Однако актер отказался играть в таких провокационных сценах, ведь он вдвое старше актрисы Натали Эммануэль, которая сыграла роль советника "Матери драконов".

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"Черт, я так не работаю. Это единственное, по поводу чего я спорил. Эта женщина – богиня, но с учетом истории Давоса с Лианной Мормонт я не мог позволить ему увлечься такой молодой женщиной", – заявил актер.

Лиам Каннингем вспомнил, что имел продолжительные беседы с авторами сериала "Игра престолов" и убеждал их, что Давос Сиворт – наставник для молодых героинь саги. А потому его роман с Миссандеей был бы просто извращением.

Они сводили на нет всю мою работу, которая вызвала симпатию аудитории, чтобы мой герой стал извращенцем,

– добавил Лиам Каннингем.



Эротический скандал вокруг "Игры престолов" / Фото The Independent

Какой еще скандал разгорелся в отношении "Игры престолов"

Это не первый раз актеры "Игры престолов" рассказывают скандальные детали съемок. Да, на днях Николай Костер-Вальдау, сыгравший в ленте Джейме Ланнистера, заявил, что "Мать драконов" намеренно унизили в саге. Речь идет о сцене, когда она стала жертвой изнасилования Кхала Дрого. В книге интим молодоженов был по согласию, однако в сериале его решили сделать насильственным.

Первый сезон для Эмилии был очень тяжелым и унизительным, потому что то, через что проходит ее персонаж – это просто ужасно,

– рассказал Николай Костер-Вальдау.

О съемках эротических сцен вспоминала и актриса Эмилия Кларк. Ее героиня Дейнерис неоднократно появлялась перед камерой обнаженной. И съемки таких сцен давались очень непросто: актриса часто замыкалась в туалете и плакала, потому что не знала, готова ли к такому эпатажу в дебютном проекте.