Голлівудські акторки часто погоджуються на експерименти з іміджем, щоб у кадрі поставати з незвичним стилем. Однак не всі готові позбутись свого розкішного волосся, підстригтись коротко або ж взагалі поголити голову.

Журналісти 24 каналу переглянули культові стрічки Голлівуду та знайшли 8 відчайдушних акторок, які наважились на такий експеримент. Ці красуні не втратили своєї жіночності та привабливості з новим іміджем і ще довгий час після зйомок красувались перед камерами з коротким волоссям.

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Демі Мур

Всі знають розкішну Демі Мур, яка навіть зі звичайною укладкою виглядає дивовижно як у буденному житті, так і на червоних доріжках. Однак саме ця актриса однією з перших наважилась поголити голову заради ролі у фільмі "Солдат Джейн". Та це тільки допомогло знаній красуні вжитись у роль військової, яка ладна на все.



Демі Мур поголила голову для фільму / Фото BoredPanda

Наталі Портман

А от Наталі Портман не просто поголила голову заради ролі, але й зробила це на камеру. Аби кадри у стрічці "V означає Вендетта" були ще емоційнішими, акторка змінювала свій імідж просто на знімальному майданчику.



Наталі Портман поголила голову / Фото BoredPanda

Кейт Бланшетт

Акторка Кейт Бланшетт добре відома своїми перевтіленнями у кіно. Однак найбільше глядачів приголомшила її роль у стрічці "Рай", де зірка також поголила голову. Згодом Кейт розповідала журналістам, що це був чудовий досвід, а така стрижка стала своєрідним звільненням її від турбот.



Кейт Бланшетт / Фото BoredPanda

Шарліз Терон

Всі звикли бачити Шарліз Терон із розкішним білявим волоссям. Та у фільмі "Шалений Макс: Дорога гніву" актриса красувалась із поголеною головою і темним гримом на обличчі.



Шарліз Терон змінила імідж для фільму / Фото BoredPanda

Кара Делевінь

А от знаменита модель і акторка Кара Делевінь довго не наважувалась поголити голову. Але роль у фільмі "Життя за рік" переконала її. Зйомки стрічки проходили в той час, коли у знаменитої красуні не було запланованих фотосесій для журналів та рекламних проєктів.



Кара Делевінь / Фото BoredPanda

Карен Гіллан

А от Карен Гіллан не вагалась, коли приймала запрошення стати зіркою фільмів Marvel. Для ролі Небули у "Вартових галактики" і "Месниках" вона з легкістю розпрощалась із рудим волоссям.



Акторка Карен Гіллан / Фото BoredPanda

Сігурні Вівер

Виконала забаганку режисерів і знаменита американська акторка Сігурні Вівер. У перших частинах фільмів "Чужий" вона постала перед глядачами із хвилястим волоссям, а в 1992 році – з поголеною головою.



Сігурні Вівер / Фото BoredPanda

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Енн Гетевей

Позбулась розкішного волосся і Енн Гетевей: у фільмі "Знедолені" вона постала з короткою стрижкою. Однак цей експеримент допоміг актрисі завоювати Оскар.



Енн Гетевей / Фото BoredPanda