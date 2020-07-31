Голливудские актрисы часто соглашаются на эксперименты с имиджем, чтобы в кадре появляться с необычным стилем. Однако не все готовы избавиться от своих роскошных волос, подстричься коротко или вообще побрить голову.

Журналисты 24 канала пересмотрели культовые ленты Голливуда и нашли 8 отчаянных актрис, которые решились на такой эксперимент. Эти красавицы не потеряли своей женственности и привлекательности с новым имиджем и еще долгое время после съемок красовались перед камерами с короткими волосами.

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Деми Мур

Все знают роскошную Деми Мур, которая даже с обычной укладкой выглядит удивительно как в повседневной жизни, так и на красных дорожках. Однако именно эта актриса одной из первых решилась побрить голову ради роли в фильме "Солдат Джейн". И это только помогло известной красавице вжиться в роль военной, которая готова на все.



Деми Мур побрилась налысо для фильма / Фото BoredPanda

Натали Портман

А вот Натали Портман не просто побрила голову ради роли, но и сделала это на камеру. Чтобы кадры в фильме "V значит Вендетта" были еще более эмоциональными, актриса меняла свой имидж прямо на съемочной площадке.



Натали Портман побрила голову / Фото BoredPanda

Кейт Бланшетт

Актриса Кейт Бланшетт хорошо известна своими перевоплощениями в кино. Однако больше всего зрителей поразила ее роль в фильме "Рай", где она также побрила голову. Впоследствии Кейт рассказывала журналистам, что это был замечательный опыт, а такая стрижка стала своеобразным освобождением ее от забот.



Кейт Бланшетт / Фото BoredPanda

Шарлиз Терон

Все привыкли видеть Шарлиз Терон с роскошным белокурыми волосами. Но в фильме "Безумный Макс: Дорога гнева" актриса красовалась с бритой головой и темным гримом на лице.



Шарлиз Терон изменила имидж для фильма / Фото BoredPanda

Кара Делевинь

А вот знаменитая модель и актриса Кара Делевинь долго не решалась побрить голову. Но роль в фильме "Жизнь за год" убедила ее. Съемки проходили в то время, когда у знаменитой красавицы не было запланированных фотосессий для журналов и рекламных проектов.



Кара Делевинь / Фото BoredPanda

Карен Гиллан

А вот Карен Гиллан не колебалась, когда принимала приглашение стать звездой фильмов Marvel. Для участия Небулы в "Стражи галактики" и "Мстители" она с легкостью распрощалась с рыжими волосами.



Актриса Карен Гиллан / Фото BoredPanda

Сигурни Уивер

Выполнила прихоть режиссеров и знаменитая американская актриса Сигурни Уивер. В первых частях фильмов "Чужой" она предстала перед зрителями с волнистыми волосами, а в 1992 году – с бритой головой.



Сигурни Уивер / Фото BoredPanda

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Энн Хэтэуэй

Лишилась роскошных волос и Энн Хэтэуэй: в фильме "Отверженные" она появилась с короткой стрижкой. Однако этот эксперимент помог актрисе завоевать Оскар.



Энн Хэтэуэй / Фото BoredPanda