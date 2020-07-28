Часто на успех фильмов влияет не только сюжет или спецэффекты, но и наряды главных актеров. Именно поэтому режиссеры продумывают все до мельчайших деталей, чтобы конечная картинка смогла впечатлить киноманов. Убедитесь в этом благодаря эффектной фотоподборке.

Журналисты 24 канала подобрали вечерние платья из фильмов и сериалов, которые с легкостью смог бы узнать каждый любитель кино. Они стали своеобразной визитной карточкой лент и вошли в историю мировой киноиндустрии.

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"Завтрак у Тиффани"

Если речь идет о культовых женских платьях в кино, первое, что приходит на ум, – это непревзойденные образы Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани". И, конечно, знаковым был выход актрисы в черном платье и длинных перчатках.



"Завтрак у Тиффани": самое роскошное платье в истории кино / Фото The Crop



Непревзойденная Одри Хепберн / Фото Vogue

"Джентльмены предпочитают блондинок"

В историю кино вошла и Мэрилин Монро. Зажигательная актриса стала иконой стиля, а ее розовый образ из фильма "Джентльмены предпочитают блондинок" повторили тысячи людей в мире.



Мэрилин Монро в легендарном розовом платье / Фото Berlinale

"Красотка"

Понравилось зрителям и платье, которое примерила Джулия Робертс в культовой ленте "Красотка".



Джулия Робертс в роскошном красном платье / Фото Pinterest

"Титаник"

Эффектным фрагментом фильма "Титаник" стал выход Кейт Уинслет в потрясающем вечернем платье, расшитом драгоценными камнями и бисером. Как и предыдущие красавицы из цикла, актриса дополнила свой образ перчатками, которые были обязательными по этикету.



Кейт Уинслет в "Титанике" / Фото InStyle

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"Как избавиться от парня за 10 дней"

Но не только культовые ленты могут поразить киноманов стилем. Так, в комедии "Как избавиться от парня за 10 дней" Кейт Хадсон появилась в непревзойденном атласном платье желтого цвета. Наряд настолько подходил главной героине, что именно этот образ отобрали для официального постера фильма.



Кейт Хадсон примерила роскошное желтое платье в комедии / Фото IMDb

"Госпожа горничная"

Дженнифер Лопес не раз играла роль современной Золушки. И именно ее брендовое вечернее платье в комедии "Госпожа горничная" оказалось самым эффектным.



Дженнифер Лопес в фильме "Госпожа горничная" / Фото Pinterest

"Дьявол носит Прада"

Роскошным выходом отметилась и Мерил Стрип в "Дьявол носит Прада". В фильме она сыграла ценительницу брендовых вещей, поэтому ее появление в роскошном черном платье было прогнозируемым.



Мерил Стрип в фильме "Дьявол носит Прада" / Фото Cosmopolitan

"Искупление"

Стильное винтажное платье примерила Кира Найтли в фильме "Искупление". Актрисе подобрали наряд изумрудного цвета, который запомнился киноманам яркостью и стилем.



Кира Найтли / Фото Pinterest

"Век Адалин"

Потрясающим стилем отличилась лента "Век Адалин". Главную роль в фильме исполнила Блейк Лайвли, которая продемонстрировала эффектное вечернее платье в одном из эпизодов.



"Век Адалин": выход Блейк Лайвли / Фото Pinterest

"Американская афера"

Несколько откровенным платьем запомнилась Дженнифер Лоуренс в фильме "Американская афера". Однако, по замыслу авторов ленты, таким образом показали решимость и уверенность в себе главной героини.



Дженнифер Лоуренс в откровенном платье / Фото Pinterest