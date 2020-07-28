Найрозкішніші вечірні сукні в історії світового кіно, які зуміли приголомшити глядачів
Часто на успіх фільмів впливає не тільки сюжет чи спецефекти, але й вбрання головних акторів. Саме тому режисери продумують все до найдрібніших деталей, щоб кінцева картинка змогла вразити кіноманів. Переконайтесь у цьому завдяки ефектній фотодобірці.
Журналісти 24 каналу підібрали вечірні сукні з фільмів та серіалів, які з легкістю зміг би впізнати кожен любитель кіно. Вони стали своєрідною візиткою стрічок та увійшли в історію світової кіноіндустрії.
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"Сніданок у Тіффані"
Якщо мова йде про культові жіночі сукні в кіно, перше, що спадає на думку, – це неперевершені образи Одрі Хепберн у фільмі "Сніданок у Тіффані". І, звісно, знаковим був вихід акторки у чорній сукні та довгих рукавичках.
"Сніданок у Тіффані": найрозкішніша сукня в історії кіно / Фото The Crop
Неперевершена Одрі Хепберн / Фото Vogue
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"Джентльмени віддають перевагу блондинкам"
В історію кіно увійшла і Мерилін Монро. Запальна акторка стала іконою стилю, а її рожевий образ з фільму "Джентльмени віддають перевагу блондинкам" повторили тисячі людей у світ.
Мерилін Монро у легендарній рожевій сукні / Фото Berlinale
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"Красуня"
Сподобалась глядачам і сукня, яку приміряла Джулія Робертс у культовій стрічці "Красуня".
Джулія Робертс у розкішній червоній сукні / Фото Pinterest
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"Титанік"
Ефектним фрагментом фільму "Титанік" став вихід Кейт Вінслет у приголомшливій вечірній сукні, розшитій дорогоцінним камінням та бісером. Як і попередні красуні з добірки, актриса доповнила свій образ рукавичками, які були обов'язковими за етикетом.
Кейт Вінслет у "Титаніку" / Фото InStyle
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"Як позбутися хлопця за 10 днів"
Та не тільки культові стрічки можуть вразити кіноманів стилем. Так, у комедії "Як позбутись хлопця за 10 днів" Кейт Гадсон постала у неперевершеній атласній сукні жовтого кольору. Вбрання настільки пасувало головній героїні, що саме цей образ відібрали для офіційного постера фільму.
Кейт Гадсон приміряла розкішну жовту сукню у комедії / Фото IMDb
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"Покоївка з Мангеттену"
Дженніфер Лопес не раз грала роль сучасної Попелюшки. Та саме її брендова вечірня сукня у комедії "Покоївка з Мангеттену" виявилась найефектнішою.
Дженніфер Лопес у фільмі "Покоївка з Мангеттену" / Фото Pinterest
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"Диявол носить Прада"
Розкішним виходом відзначилась і Меріл Стріп у "Диявол носить Прада". У стрічці вона зіграла поціновувачку брендових речей, тому її поява у розкішній чорній сукні була прогнозованою.
Меріл Стріп у фільмі "Диявол носить Прада" / Фото Cosmopolitan
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"Спокута"
Стильну вінтажну сукню приміряла Кіра Найтлі у фільмі "Спокута". Актрисі підібрали вбрання смарагдового кольору, яке запам'яталось кіноманам яскравістю та стилем.
Кіра Найтлі / Фото Pinterest
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"Вік Адалін"
Приголомшливим стилем відзначилась стрічка "Вік Адалін". Головну роль у фільмі виконала Блейк Лайвлі, яка продемонструвала ефектну вечірню сукню в одному з епізодів.
"Вік Адалін": вихід Блейк Лайвлі / Фото Pinterest
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"Американська афера"
Дещо відвертою сукнею запам'яталась Дженніфер Лоуренс у фільмі "Американська афера". Однак, за задумом авторів стрічки, таким чином показали рішучість та впевненість у собі головної героїні.
Дженніфер Лоуренс у відвертій сукні / Фото Pinterest