Часто на успіх фільмів впливає не тільки сюжет чи спецефекти, але й вбрання головних акторів. Саме тому режисери продумують все до найдрібніших деталей, щоб кінцева картинка змогла вразити кіноманів. Переконайтесь у цьому завдяки ефектній фотодобірці.

Журналісти 24 каналу підібрали вечірні сукні з фільмів та серіалів, які з легкістю зміг би впізнати кожен любитель кіно. Вони стали своєрідною візиткою стрічок та увійшли в історію світової кіноіндустрії.

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"Сніданок у Тіффані"

Якщо мова йде про культові жіночі сукні в кіно, перше, що спадає на думку, – це неперевершені образи Одрі Хепберн у фільмі "Сніданок у Тіффані". І, звісно, знаковим був вихід акторки у чорній сукні та довгих рукавичках.



"Сніданок у Тіффані": найрозкішніша сукня в історії кіно / Фото The Crop



Неперевершена Одрі Хепберн / Фото Vogue

"Джентльмени віддають перевагу блондинкам"

В історію кіно увійшла і Мерилін Монро. Запальна акторка стала іконою стилю, а її рожевий образ з фільму "Джентльмени віддають перевагу блондинкам" повторили тисячі людей у світ.



Мерилін Монро у легендарній рожевій сукні / Фото Berlinale

"Красуня"

Сподобалась глядачам і сукня, яку приміряла Джулія Робертс у культовій стрічці "Красуня".



Джулія Робертс у розкішній червоній сукні / Фото Pinterest

"Титанік"

Ефектним фрагментом фільму "Титанік" став вихід Кейт Вінслет у приголомшливій вечірній сукні, розшитій дорогоцінним камінням та бісером. Як і попередні красуні з добірки, актриса доповнила свій образ рукавичками, які були обов'язковими за етикетом.



Кейт Вінслет у "Титаніку" / Фото InStyle

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"Як позбутися хлопця за 10 днів"

Та не тільки культові стрічки можуть вразити кіноманів стилем. Так, у комедії "Як позбутись хлопця за 10 днів" Кейт Гадсон постала у неперевершеній атласній сукні жовтого кольору. Вбрання настільки пасувало головній героїні, що саме цей образ відібрали для офіційного постера фільму.



Кейт Гадсон приміряла розкішну жовту сукню у комедії / Фото IMDb

"Покоївка з Мангеттену"

Дженніфер Лопес не раз грала роль сучасної Попелюшки. Та саме її брендова вечірня сукня у комедії "Покоївка з Мангеттену" виявилась найефектнішою.



Дженніфер Лопес у фільмі "Покоївка з Мангеттену" / Фото Pinterest

"Диявол носить Прада"

Розкішним виходом відзначилась і Меріл Стріп у "Диявол носить Прада". У стрічці вона зіграла поціновувачку брендових речей, тому її поява у розкішній чорній сукні була прогнозованою.



Меріл Стріп у фільмі "Диявол носить Прада" / Фото Cosmopolitan

"Спокута"

Стильну вінтажну сукню приміряла Кіра Найтлі у фільмі "Спокута". Актрисі підібрали вбрання смарагдового кольору, яке запам'яталось кіноманам яскравістю та стилем.



Кіра Найтлі / Фото Pinterest

"Вік Адалін"

Приголомшливим стилем відзначилась стрічка "Вік Адалін". Головну роль у фільмі виконала Блейк Лайвлі, яка продемонструвала ефектну вечірню сукню в одному з епізодів.



"Вік Адалін": вихід Блейк Лайвлі / Фото Pinterest

"Американська афера"

Дещо відвертою сукнею запам'яталась Дженніфер Лоуренс у фільмі "Американська афера". Однак, за задумом авторів стрічки, таким чином показали рішучість та впевненість у собі головної героїні.



Дженніфер Лоуренс у відвертій сукні / Фото Pinterest